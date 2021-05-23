Як росіяни насправді ставляться до Путіна

Їхав я на велосипеді, і в селищі Торф'яне, там, де на автобусній зупинці раніше було написано "Путін - злодій" (але потім замазали), я зайшов до місцевого сільпо, щоб купити і з'їсти морозиво. Далі читайте російською.

В принципе, я делал то же самое на протяжении многих лет, и хорошо знаю местную продавщицу. И знаю цену этого мороженого – ну примерно.

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"Примерно", потому что цена на это дело, на протяжении многих лет, только лишь росла. Никогда точно не знаешь, что и как в новом сезоне…

Даю бумажку в 100 рублей, думая, что этого точно будет достаточно, и я получу много рублей сдачи. Да, и этого достаточно, только я получаю всего 4 рубля сдачи. Подозревая, что, возможно, произошла ошибка, я задаю вопрос продавщице: "А вот это мороженое… оно… эээ… оно теперь столько стоит???!". "Да, оно стоит теперь 96 рублей", – отчеканила продавщица сельпо.

Смутно вспоминая былые годы, я думаю, что здесь продуктовая инфляция достигла примерно 100%, ибо до повышения пенсионного возраста это мороженое в 2018 году стоило примерно 50 рублей.

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Сзади меня стояла местная бабуля – явная пенсионерка. Быстро разделив в уме ее предполагаемую пенсию в 12 тысяч рублей на 96, я получил 125 порций такого мороженого. И спросил: "А вы знаете, сколько такого мороженого вы могли бы купить за месяц, на всю вашу пенсию?".

Бабуля только горько вздохнула, заметив, что ее пенсия меньше 10 тысяч рублей.

Тогда я спросил, нравится ли ей Путин, и Путин ведь молодец, правда ведь, ей-ей, хоть так ведь стабильно, и чтоб не хуже, да, и чтобы не было войны, правильно?

Раньше я бы ожидал горячей поддержки таким моим словам. Уж сколько я такого раньше выслушал! Но тут, сейчас – нет.

Бабуля: "Путин? Да Путин нас ограбил всех, а себе дворцы построил! Вор он, этот ваш Путин, вот он кто! Засел, гнида, в Кремле, и никак его оттудова не выковырять. Чтоб он сдох скорее, скотина!".

Вот такие метаморфозы произошли в сельпо поселка Торфяное Ленинградской области.