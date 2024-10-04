Не проживають і тижня: командир екіпажу відповів, кого Росія кидає на фронт

Російська армія складається як з професійних, так і з "бійців на один тиждень". Але переважно – це військові середнього рівня підготовки. Більшість з яких просто не розуміють, за що воюють.

Вони навіть визнають, що після їхнього приходу в окупованих населених пунктах ніхто не захоче жити. Про це 24 Каналу розповів командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" Андрій Отченаш, зазначивши, що ворог просто підбирає тіла своїх солдатів після штурмів.

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Російські військові нерідко визнають свої злочинні дії

Військовий розповів, що російські підрозділи "Шторм-Z" і "Шторм-V" досі є практично на всіх напрямках. Вони продовжують виконувати свої завдання. Проте переважна більшість з них не доживають до наступного тижня.

Звісно, ворог має професійних штурмовиків, які грамотно працюють і показують високий рівень навичок. Але зазвичай російська армія складається з військовослужбовців середнього рівня підготовки.

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Багато хто з них просто не розуміє за що воює. Андрій Отченаш розповів, що його підрозділ слідкує за ворожими телеграм-каналами. Самі ж російські військові визнають, що з їхнім приходом від українських міст і сіл нічого не залишилося. Мовляв, "тут ніхто вже не буде жити, нащо ми прийшли".

Об'єктивно й раціонально кажучи, це абсолютно максимально дурна війна, де ворог абсолютно нічого не отримує. Вони приходять у міста, які ж самі й знищили, і підбирають трупи своїх солдатів, які вмерли під час штурмів,

– зазначив командир екіпажу БпЛА "Кара небесна".

І в кінцевому результаті з 40 тисяч мешканців залишається 300 осіб, які досі живуть Радянським Союзом. Тож, психологічний стан у російських підготовлених бійців, які можуть виконувати бойові завдання, достатньо низький.

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