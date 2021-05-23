Як Соловйов і Білан через Євробачення зганьбилися

Абсолютно мені вже незрозуміло, як і за кого можна "вболівати" на цьому абсолютно вже відстійному Євробаченні, але я за старинкою дивлюся "афтерпаті". Це коли після фіналу збирається велика студія, і святкує перемогу російського виконавця, який посів 9-е місце. Далі читайте російською.

И вот там был такой прикольный момент, когда Дима Билан вспомнил, как его накануне конкурса-2008 травил Владимир Соловьев.

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И кстати да, я тут же заглянула в гугл, и обнаружила горячий монолог соратника Билана по номеру Евгения Плющенко, который позвонил тогда телеведущему и потребовал объяснений:

В ответ на мое возмущение Соловьев просто нахамил мне! – жаловался Плющенко. – Сказал, что мне не место на этом конкурсе, опять начал сыпать оскорблениями в адрес Димы и напирал на то, что Билан не умеет петь! Журналист пытается навредить своей же стране! Пиарится на популярной теме! Где его чувства патриотизма? Он и до этого оскорблял уважаемых людей, теперь ходит с охранником. Я ему так и сказал: Тебе, Володя, понадобится теперь еще один охранник! Я этого так не оставлю! Прямо заявил, что больше руки ему не подам!

Ну это вот такие страсти кипели в 2008 году.

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В 2021-м Дима Билан об этой истории уже рассказывал поспокойнее, с этакой мудрой усмешкой:

Господин Соловьев говорил что он шляпу съест если Билан победит. И я потом пел на его концерте – закрытом корпоративном – и я говорю ему: ну что, съел шляпу?

Это мне очень понравилось.

Соловьев, обложивший Билана с ног до головы, после победы последнего на Евровидении приглашает его на "закрытый корпоративный концерт", вероятно по случаю какого-то семейного торжества. И этот, оболганный и оклеветанный, чем в свое время детально возмущалась и Яна Рудковская тоже, бежит на этот концерт вприпрыжку, то есть не только руку подает, но и всего себя впридачу, ну разве что по-доброму припомнив Соловьеву все гадости, звучавшие накануне, которые в интерпретации 2021-го мягко преобразовались в "съеденную шляпу".

Исключительно принципиальные люди населяют мир российского шоу-биза, конечно.