Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у щоденному зведенні для 24 Каналу зауважив, що удари по НПЗ у Краснодарському краю були спрямовані на інфраструктуру вуглеводневої галузі Росії.

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Світан вважає, що спецоперація на московському аеродромі "Остаф'єво", яка відбулася у ніч на 26 квітня, була виконана з допомогою залучених або засланих туди агентів, тобто це контактний метод.

Зайшли в закриту зону, знищили в принципі будь-який літальний апарат,

– сказав полковник запасу.

А це, зауважив Світан, така собі "бочка" з авіаційним керосином – головне дістатися до неї й підпалити. Якщо ж літальний апарат із боєкомплектом, вторинна детонація може пошкодити також ті, що стоять поряд.

Удари по НПЗ та бітумному заводу

Полковник запасу зазначив, що цей удар був спрямований саме на інфраструктуру російської вуглеводневої галузі.

Адже, зауважив він, НПЗ Краснодарського краю спрямовані переважно на експорт. Весь продукт, який виробляють на Кубані, прямує через Новоросійський термінал, заробляючи для економіки Росії так звані "нафтодолари".

Правильною ціллю, за його словами, також був обраний бітумний завод. Адже бітум цінується у світі.

Російський бітум із важкої нафти – один із популярних,

– заявив Світан.

Тому, наголосив військовий експерт, ураження таких об'єктів противника має бути пріоритетним.

Як Росія намагається захопити Очеретине

Полковник запасу висловив сподівання, що партії боєприпасів, які зараз прямують до України, зупинять окупантів у районі Очеретиного на Авдіївському напрямку.

Це та висота, яку нам втрачати не можна,

– зазначив Світан.

За його словами, тут та сама картина, що й у Часовому Яру. Росіяни вперлися в Очеретине й намагаються йти на Південь, тобто на оточення нашого гарнізону в районі населеного пункту Бердичі.

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Він зауважив, що основне завдання противника – гарантувати безпеку флангів, тому що будь-який фланговий удар відсіче головну колону росіян, яка перебуває в районі Очеретиного.

Важливо! За Очеретине тривають важкі бої. Як розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, окупантам таки вдалося прорватися в селище. Наразі вживають усіх заходів, аби вибити противника із населеного пункту.

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