Як технології допомагають недержавним організаціям змінювати суспільство

Недержавні організації (НДО) виникли не випадково. Люди, які прагнули розвивати роль благодійності, у суспільстві створили цілу систему, щоб вдосконалити різні сфери за допомогою технологій. І ось, як їм це вдалося.

ІТ​ – двигун розвитку світу

Фінляндія, США, Сінгапур, Ізраїль та Японія стрімко розвиваються в сфері ІТ і водночас задають високу планку для зростання економіки країн. В чому їх секрет? Вся справа в ІКТ – показнику, що демонструє рейтинг розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій.

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Звернувшись до звітів Всесвітнього економічного форуму, бачимо, що розвиток ІТ-напрямку впливає на соціально-економічний потенціал країн. При цьому Україна у рейтингу знаходиться лише на 71-му місці зі 143. На це є багато причин, у тому числі і невеликий попит на розвиток ІТ зі сторони влади та бізнесу, значною мірою до 2018 року. Водночас Україна не здає позицій і залишається державою №1 за кількістю розробників у Європі.

Щоб покращити цей показник, слід комплексно підходити до розвитку ІТ-технологій. Мова йде не лише про популяризацію інформаційних технологій у фінансових, адміністративних, соціально-побутових сферах, але й про покращення освіти різних рівнів, щоб рівень навчання відповідав сучасним потребам ринку.

Ще одним фактором, що вплине на ситуацію, буде впровадження ІТ-розробок у громадський сектор.

Громадські організації стануть ще більш гнучкими, це спростить їх рутинну роботу, допоможе у популяризації благодійності та розвитку громадянського суспільства у комплексі.

НДО – інструмент змін у суспільстві

Недержавні та неприбуткові організації розвиваються швидкими темпами вже кілька десятиліть. Це зростання відбувається настільки стрімко, що подібні осередки стали активним фактором соціально-економічних змін в будь-якій державі. Разом з цим росте і рівень очікувань суспільства, адже робота НДО вимірюється більше якістю, ніж кількістю. Вони оперують сенсами, ідеями, баченнями змін у житті держави. Розглянемо це в ретроспективі.

Як змінювались НДО

1867 – Освітній фонд Пібоді

Перший значущий незалежний фонд для інтеграції бідних людей у суспільство, розвитку інтелектуальної та промислової освіти, сприянню регіональному примиренню. Організація навчала вчителів, пропонувала стипендії, будувала школи, допомагала із житлом малозабезпеченим.

1914 – Рада добробуту Клівленда

Федеративний фонд, що розподіляв пожертвування між організаціями-членами. Рада прививала відчуття спільності у соціумі, яке займається благодійною діяльністю.

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1917 – Закон про доходи 1917 року

Закон США про податок на прибуток дозволяв платникам податків відраховувати благодійні внески з суми до 15% своїх платежів з податку на прибуток. Ідея створення була в тому, щоб допомогти фінансувати участь країни в Першій світовій війні, і була прийнята Конгресом для заохочення приватної філантропії.

1949 – Рада фондів

До ради з 22 членів увійшли представники організацій соціальних служб, таких як YMCA (оригінальна назва Young Men's Christian Association) та інших громадських фондів. Сьогодні організація має понад 2000 грантових фондів у всьому світі.

1973 – Комісія Філера

Комісія з приватної філантропії та суспільних потреб сформована для вивчення благодійності, ролі приватного сектора в американському суспільстві і для формування рекомендацій щодо збільшення добровільних пожертв. Утворилась завдяки кільком сім'ям, у тому числі і родині Рокфеллерів.

1980 – Незалежний сектор

Це коаліція неприбуткових організацій та фондів різних масштабів. Мета – об’єднати професіоналів та лідерів філантропів, а також розвивати ідею лідерства у благодійному секторі.

Як бачимо, недержавні організації відіграють важливу роль в зростанні економіки, розвитку громадянського суспільства, покращенні рівня життя. Фактично, вони працюють у тому соціально-економічному полі, де спроможність та фінанси уряду обмежені.

Неурядові організації працюють у багатьох сферах, починаючи від фінансів, забезпечення засобами до існування, охорони здоров’я та освіти до більш конкретних сфер, таких як реагування на надзвичайні ситуації, розбудова демократії, вирішення конфліктів, права людини та інші.

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Деякі НДО надають мікрокредити або мікрофінансування певним верствам населення та організаціям для втілення соціально значущих ініціатив, чи соціального бізнесу. Чим тісніше у своїй роботі недержавні організації працюватимуть із сучасними технологіями, тим більш продуктивною буде їх діяльність. Відповідно, тим швидше це позначиться на економіці країни.

Можливості НДО в умовах сучасних технологій

Щороку створюється сотні тисяч робочих місць в громадському секторі, а благодійні організації витрачають мільярди доларів на рік. Наприклад, в США некомерційний сектор вже кілька років вважається одним з найбільших у світі.

Подібні дані показують важливість підзвітності діяльності НДО, адже грантодавці хочуть знати, на що витрачаються їх кошту, а населення – бачити якісні зміни. Для цього некомерційні організації користуються перевагами цифрових інструментів (як от CiviCRM чи ін.), складними ресурсами збору і аналізу даних, спрощують свої щоденні справи завдяки правильному ПЗ.

Можливі сценарії розвитку у майбутньому

Ще з 2019 року 56% азійських НДО збільшили свої витрати на технології, що є найвищим показником у світі, і вже понад 67% використовують програмне забезпечення для роботи з донорами, волонтерами, для якісного збору коштів.

Statista вказує, що понад 20% британців використовує свій телефон для онлайн-платежів. У США ця цифра становить 17%. Найбільший показник в Китаї – м айже 40%. Це важливі дані для НДО-сектору. Якщо зробити пожертвування простішими, ринок розшириться для нових спонсорів.

Наприклад, ООН випустила додаток Share the Meal для мікроплатежів, щоб подолати голод, а також додаток UN Climate Change, що дає легкий доступ до інформації про процес зміни клімату та пов'язані з ним події.

Якщо всі НДО перейдуть на безконтактні способи оплати – благодійні організації зможуть заробляти додатково мільйони доларів. А це, погодьтесь, ті суми, які здатні на якісні зміни в суспільстві.

В Україні досі не всі НДО приймають безготівкову оплату, але пожертвування "натисканням кнопки" значно покращить їх фінансовий стан і можливості.

НДО України все ще мінімально фінансуються і не можуть спробувати інноваційні маркетингові методи. Тому впроваджувати нові технології для них важливо ще й з позиції розширення сфери. Без інформації ми не можемо прогресувати. А коли мова заходить про роботу з даними, тоді у пригоді стають спеціальні CRM-системи.

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Чому спеціальні? Тому що, CRM-системи, що розробляються під соціальні ініціативи будуть більш гнучкими саме для НДО. З їх допомогою можна не тільки відстежувати пожертви, які надходять, але й отримувати інформацію про самих донорів, про волонтерів, заплановані події.

Якби існував рейтинг країн, які можуть похизуватися істотним потенціалом у ІКТ – Україна б автоматично посіла перше місце. Конкуренція за гранти в Україні щороку зростає, попит на чіткі результати теж і недержавні організації отримують змогу швидко вдосконалювати суспільство.

Питання – наскільки вони готові впровадити у свою діяльність новітні технології?

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