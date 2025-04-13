Про це розповів письменник, публіцист та громадський діяч Ростислав Мурзагулов в ефірі 24 Каналу. Він пояснив, що якщо Дональд Трамп позбавить Китай можливості купувати дешеві російські енергоресурси, то у Китай постає перед вибором. Домовитися з Трампом і піти йому назустріч – тоді Китай може вимагати зниження тарифів.

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Або Китай не піде на вимоги США й продовжить купувати в Росії дешеві нафтопродукти.

Яке майбутнє в російського нафтового ринку

Втім, якщо Америка припинить купувати у Китаю товари, то йому не потрібно стільки нафти.

Тому, швидше за все, вони підуть на домовленості. Якщо ж раптом не підуть – для Трампа це буде привід тиснути на Китай далі. А для цього в нього ресурси доволі непогані,

– сказав Ростислав Мурзагулов.

Він додав, що Китай може заявити про відмову від співпраці з Білим домом і продовжити торгувати з Росією. Проте інші країни, ймовірно, не підтримають такий підхід – і тоді єдиним партнером для Росії залишиться Китай.

Він пояснив, що нафтовий ринок, як і будь-який глобальний, вразливий до психологічних і вербальних інтервенцій. Зараз усі очікують рецесії, бояться, що виробники зупиняться, адже ніхто не розуміє, які будуть ринки, які обсяги продажів. Вони можуть різко впасти. Перспективи нафтового ринку – дуже туманні.

"І саме тому Путін зараз повністю у руках Трампа. Зараз Трамп зробить один крок – і Путіна просто більше немає", – підсумував Мурзагулов.