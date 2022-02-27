Підрозділи тероборони дали поради, як уберегти дахи будинків від проникнення диверсантів.

Українці, які вийшли захищати міста від ворога розповіли, як можна допомогти їм та зашкодити диверсантам.

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Що потрібно робити:

Розсипайте на сходах перед виходами на дахи будинків борошно, шпаклівку, гіпс тощо. Це дасть змогу розуміти чи було проникнення на дах та не витрачатиме сили на перевірку.

Не впускайте до під'їздів та квартир незнайомих осіб, навіть якщо вони у цивільному одязі.

Не долучайте до сусідських чатів нових користувачів.

До слова, попередньо у ДСНС наголосили, що їхні працівники не перевіряють місця укриття українців. Тому люди, які представляються рятувальниками, можуть бути диверсантами.

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Повний текст повідомлення тероборони

Підрозділи територіальної оборони просять жителів всіх міст України про допомогу:

Розсипайте на сходах перед виходами на дахи будинків борошно, шпаклівку, гіпс тощо. Це дасть змогу розуміти чи було проникнення на дах та не витрачатиме сили на перевірку.

Не впускайте до під’їздів та квартир незнайомих осіб, навіть якщо вони у цивільному одязі.

Не долучайте до сусідських чатів нових користувачів.

Вперед до нашої перемоги над ворогом!

Бережіть свої життя! Все буде Україна!

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