Трампу це сподобається: як Україна може використати свій "козир" допомоги арабським країнам

Україна вже відправила власні екіпажі на Близький Схід для протидії іранським "Шахедам" і схожим загрозам. Київ демонструє, що має "карти" в рукаві.

Громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін розповів 24 Каналу, що досвід України на цьому напрямку фактично неоціненний. Зараз Київ демонструє силу, і Трампу явно це сподобається.

Дивіться також Чи стануть курди піхотинцями Трампа у війні з Іраном: хто вони такі і чому ненавидять режим аятол

Що може отримати Україна в обмін на допомогу?

За словами Рашкіна, Україна змогла знайти дешеве рішення для знищення іранських безпілотників. Сполучені Штати не мають таких варіантів для протидії.

Також Україна не може безкоштовно допомагати іншим країнам на Близькому Сході. Очевидно, що потрібно домовлятися про обмін технологіями.

Я вважаю, що має бути обмін технологіями з союзниками. Україна надає рішення для знищення дронів, а партнери – свої технології. Якби Україна мала 500 "Томагавків", то вже за два тижні можна було б змусити Путіна сісти за переговори,

– вважає Рашкін.

Зверніть увагу! Україна погодилася допомогти Сполученим Штатам знищувати іранські дрони, які атакують країни Близького Сходу. Зокрема й американські бази, які розташовані в цьому регіоні.

Чому там потребують допомоги України?