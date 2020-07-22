Український економічний експерт Володимир Коваль повідомив, що ситуація на українському ринку праці також є вкрай складною і в майбутньому може тільки погіршитися.

Зростання кількості інфікованих коронавірусом американців, яке спостерігається в США в останні тижні, підриває відновлення ділової активності та нормалізацію ситуації на американському ринку праці.

Про це сказано в аналітичному матеріалі американського видання Bloomberg.

Економічні показники демонструють, що зростання нових випадків виявлення коронавірусу в американців істотно впливає на економічну ситуацію. Американці менше подорожують літаками, громадським транспортом, а кількість нових заяв на страхування від безробіття залишається на рівні понад 1 млн щотижня,

– сказано в матеріалі.

Зокрема, за підсумками тижня 5-11 липня американці подали 1,3 млн заяв на страхування по безробіттю, що майже у два рази більше, ніж в гірший з точки зору поданих заяв тиждень під час рецесії американської економіки у 2007-2009 роках.

В Bloomberg підкреслили, що цей показник не включає понад 900 тис. заяв на фінансову допомогу в рамках федеральної програми "Допомога по безробіттю у зв'язку з пандемією", за якою отримати допомогу можуть самозайняті працівники.

Український економічний експерт Володимир Коваль повідомив, що ситуація на українському ринку праці також є вкрай складною і в майбутньому може тільки посилиться.

"З негативним прогнозом, рівень безробіття в Україні вже до кінця осені може досягти 20% від усіх працюючих. Зараз рівень безробіття становить, за моєю оцінкою, близько 10%, тобто кількість безробітних збільшиться у два рази. Самі розумієте, яка додаткове навантаження піде на бюджет", – сказав він.

Коваль наголосив, що одним із ключових викликів для українського ринку праці є те, що найбільш постраждали від карантину сфери економіки, в тому числі туризм і ресторанний бізнес, все ще не можуть вийти на докарантинні рівні економічної діяльності.

Як повідомлялось, згідно з дослідженням Міжнародної організації праці, близько 400 млн осіб у світі втратили роботу у другому кварталі 2020 року у зв'язку з негативним впливом пандемії коронавірусу і карантинними обмеженнями в більшості країн світу. Зокрема, у США рівень безробіття станом на кінець червня становив 11,1%.

Національний банк України прогнозував пік рівня безробіття в країні у другому кварталі безробіття збільшиться до 11,5%.