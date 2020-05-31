Київ продовжують забудовувати. З'являються нові пам'ятки архітектури або ж старі замінюються новими. 24 канал вирішив порівняти, як виглядав Київ понад 30 років тому і зараз.

З нагоди святкування Дня Києва в онлайн-режимі, редакція 24 каналу пропонує вам цікаві фотографії Києва в минулому та зараз.

Центральний універсальний магазин у Києві – це історична та архітектурна пам'ятка міста. Універмаг був спроєктований у стилі ар деко. Також будівництво ЦУМу було достатньо довгим. 1 травня 1939 року до універмагу зайшли перші відвідувачі.

Бессарабський ринок – критий ринок, побудований у 1910 – 1912 році. Архітектором був Генрик Гай.

Цікавий факт, що на цій площі торгівля велася ще до появи ринку.

Зараз готель "Дніпро" – це чотиризірковий готель міста Києва. Його збудували у 1964 році. Архітекторка – Ірма Каракіс.

Будівля Верховної Ради України – побудована у 1939 році за проєктом архітектора Володимира Заболотного. Будівничі роботи тривали протягом трьох років.

Первісна будівля Київського вокзалу була споруджена ще у 19 столітті. На фото фасад Центрального вокзалу у 1990 роках та у наш час.

Контрактова площа – площа у Подільському районі міста. Вона виникла ще за часів Київської Русі. Назва площі виникла через те, що саме тут купці Києва укладали контракти. А з кінця 18 століття тут кожного року проходили міжнародні контрактові ярмарки.