Як виглядає розбомблена Волноваха: відео з міста

Вороги майже повністю зруйнували Волноваху в Донецькій області, звідти евакуювали більшість людей. Але місто досі перебуває під контролем українських військових.

Зазначимо, що українські захисники дали гідну відсіч ворогові та відвоювали Волноваху.

До теми Ракетний обстріл телецентру на Дорогожичах: пошкоджена телевізійна вежа

Проте її дуже розбомбили. На вулицях помітно зруйновану дорогу та будинки.

“Волноваху розбомбили. Місто зруйноване повністю, тут побував "русский мир", – повідомляють українці.

Дивіться відео, як розбомбили Волноваху:

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!