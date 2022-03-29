Як виглядає розбомблений Харків, – болючі кадри від 24 каналу

Харків продовжує боротися з російськими окупантами. Та нелюди не припиняють обстрілювати місто. Як зараз виглядає зруйнований Харків – у матеріалі.

Від початку війни, з 24 лютого у Харкові не було жодного спокійного дня. Російські окупанти знищують з неба не тільки об'єкти військової інфраструктури, але і житлові будинки, де жили мирні харків'яни.

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Уламки ворожих снарядів лежать поблизу під'їздів цивільних будинків, а самі будинки – у руїнах.

Люди, які залишилися у місті, координуються, щоб надавати допомогу тих, хто цього потребує – до міста не може доїхати допомога. Волонтери – і дорослі, і малі, – допомагають мешканцям міста їжею та медикаментами.

10-річна дівчинка разом з мамою нарівні з іншими надає допомогу – щоправда, не людям, а безпритульним тваринам, багато з яких зараз втратили родину та дім.

А в одному з будинків живе незрячий дідусь, який не може спуститися до сховища. Тому він просто залишається в квартирі, а у хвилини спокою грає на своїй сопілці.

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