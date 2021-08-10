75 кілограмів ваги та 170 сантиметрів росту: як виглядає середній українець

У Державній службі статистики оприлюднили портрет середньостатистичного українця та українки. Результати опитування отримали у ході вибіркового обстеження умов життя домогосподарств.

Як виглядає середній українець

Згідно з результатами опитування, середній зріст громадян у віці від 18 років становить 169 сантиметрів. В українок середній ріст становить 164 сантиметри, а в українців – 175.

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У середньому вага українців становить 75 кілограмів: 71 кілограм у жінок, 80 – у чоловіків. Ці показники не змінились у порівнянні з 2020 роком.

Ожиріння мають 16% українців, крайнє ожиріння – 0,5%. Загалом надлишкову масу тіла маю 40% громадян. Натомість 1,2% українців мають занижену масу тіла. В Україні нормальну масу тіла зафіксували у 42,4% осіб.

Статистика освіти в Україні

Крім того, Державна служба статистики оцінила інші соціально-демографічні характеристики домогосподарств. Зокрема, рівень освіти. Майже 30% населення України мають рівень освіти не нижче першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

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Мовиться про частку населення у віці від 25 років. Водночас середня тривалість навчання осіб у віці 25 років і старше становить 12,4 років.