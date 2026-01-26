Який вигляд зараз має Симоньян, в якої діагностували рак: пропагандистка шокувала фото

У вересні 2025 року одна з головних пропагандисток Кремля повідомила, що у неї виявили рак. Маргарита Симоньян вперше показала, як змінила її хвороба.

Восени Симоньян заявила, що на неї очікує складна операція. Вже у грудні пропагандистка повернулася на російські телеекрани після того, як пройшла курс хіміотерапії. В ефірі вона з'явилася в перуці.

Дивіться також "Зрадив усіх по черзі": як і чому Кремль "прибрав" пропагандиста Соловйова

Який вигляд має Симоньян після лікування раку?

26 січня Симоньян вперше оприлюднила фото, на якому вона без перуки. Через хворобу служниця пропаганди була вимушена поголити голову.

Симоньян після хіміотерапії / Фото з телеграм-каналу пропагандистки

Нічого не бійтеся. Бог є, а смерті нема,

– підписала світлину рупор Кремля.

До слова, Симоньян не уточнювала, яку саме онкологію у неї діагностували. Втім, у ЗМІ припускають, що йдеться про рак молочної залози.

Що відомо про Маргариту Симоньян?