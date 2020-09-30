Як вплине звільнення Фокіна на роботу ТГК: відповідь нардепа зі "Слуги народу"
Зеленський відсторонив Вітольда Фокіна з Тристоронньої контактної групи. На тлі цього, на Банковій вирішили, що українська делегація в ТКГ повинна мати одного офіційного спікера, який буде доносити єдину позицію, а не якісь особисті.
Про те, що далі буде з ТКГ в ефірі 24 каналу розповів народний депутат від фракції "Слуга народу" Віталій Безгін. Вчора він був присутнім на комітеті, де Фокін невдало виправдовувався перед депутатами.
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Що буде з ТКГ?
Найперше, за словами нардепа, це добре, що Фокіна більше не буде в ТКГ, оскільки він дискредитує Україну та не є носієм українських позицій. А потреби у прямій заміні Фокіна – немає.
Якось українська делегація працювала і до появи пана Фокіна. А вона принесла швидше негатив, ніж позитивні явища,
– зазначив Безгін.
Про посаду спікера ТКГ
Також кілька годин тому стало відомо, що спікером української делегації в ТКГ може стати Маркіян Лубківський, колишній дипломат і посол України в Хорватії. Однак це може бути і хтось інший, зазначив нардеп. Поки кандидатів не презентували.
Я ставлюся до цієї посади позитивно. Мова не йде про те, що іншим заборонять щось коментувати, мова йде про те, щоб у політичної підгрупи був один речник і одна офіційна позиція. Це правильне рішення,
– вважає Безгін.
Також нардеп наголосив, що має бути нормально врегламентована взаємодія профільних комітетів разом з українською делегацією в ТКГ. Зараз цього немає.
Чим "відзначився" Вітольд Фокін
- Перший заступник очільника української делегації в ТКГ Вітольд Фокін 29 вересня 2020 року заявив, що поки начебто не бачив доказів, що на Донбасі триває війна між Україною та Росією.
- Це вже не перша така "гучна" заява Фокіна про українсько-російську війну. Раніше він наполягав, що необхідно забезпечити амністію для всіх бойовиків на Донбасі.
- Також Фокін розповідає, що необхідно виконати умову Росію про вибори на окупованих територіях.
Дивіться повний коментар Віталія Безгіна 24 каналу: