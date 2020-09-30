Зеленський відсторонив Вітольда Фокіна з Тристоронньої контактної групи. На тлі цього, на Банковій вирішили, що українська делегація в ТКГ повинна мати одного офіційного спікера, який буде доносити єдину позицію, а не якісь особисті.

Про те, що далі буде з ТКГ в ефірі 24 каналу розповів народний депутат від фракції "Слуга народу" Віталій Безгін. Вчора він був присутнім на комітеті, де Фокін невдало виправдовувався перед депутатами.

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Що буде з ТКГ?

Найперше, за словами нардепа, це добре, що Фокіна більше не буде в ТКГ, оскільки він дискредитує Україну та не є носієм українських позицій. А потреби у прямій заміні Фокіна – немає.

Якось українська делегація працювала і до появи пана Фокіна. А вона принесла швидше негатив, ніж позитивні явища,

– зазначив Безгін.

Про посаду спікера ТКГ

Також кілька годин тому стало відомо, що спікером української делегації в ТКГ може стати Маркіян Лубківський, колишній дипломат і посол України в Хорватії. Однак це може бути і хтось інший, зазначив нардеп. Поки кандидатів не презентували.

Я ставлюся до цієї посади позитивно. Мова не йде про те, що іншим заборонять щось коментувати, мова йде про те, щоб у політичної підгрупи був один речник і одна офіційна позиція. Це правильне рішення,

– вважає Безгін.

Також нардеп наголосив, що має бути нормально врегламентована взаємодія профільних комітетів разом з українською делегацією в ТКГ. Зараз цього немає.

Чим "відзначився" Вітольд Фокін

Перший заступник очільника української делегації в ТКГ Вітольд Фокін 29 вересня 2020 року заявив, що поки начебто не бачив доказів, що на Донбасі триває війна між Україною та Росією.

Це вже не перша така "гучна" заява Фокіна про українсько-російську війну. Раніше він наполягав, що необхідно забезпечити амністію для всіх бойовиків на Донбасі.

Також Фокін розповідає, що необхідно виконати умову Росію про вибори на окупованих територіях.

Дивіться повний коментар Віталія Безгіна 24 каналу: