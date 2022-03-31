Як втікав з України батальйон з Південної Осетії: деталі

Найманці з Південної Осетії приїхали в Україну, щоб допомогти Путіну. Але в той же момент утекли з ганьбою.

В Україні їх було близько 300 людей у складі однієї з БТГр 4 російської окупаційної бази. Підтвердженням їхньої втечі є заява ексватажка невизнаної Південної Осетії Едіка Кокоєва.

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Деталі втечі осетинських найманців

Кокоєв відправляв своїх бойовиків до України помпезно й з промовами. Можливо, для того, щоб отримати перемогу на майбутніх так званих "виборах".

Причиною втечі осетин з України назвали ніби погане забезпечення. Вони прибули на місце і дізнались про великі втрати своїх поплічників. Адже в Україні розбили 3 БТГр 19-ї МСД, де служило чимало вихідців з Північної Осетії.

Крім того, осетини вже отримали теплі "привіти" від ЗСУ в Україні. Є полонені солдати. Тому вони масово й оперативно повернулися назад.

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