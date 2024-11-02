Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу висловив підполковник армії США у відставці Джон Нагл, аргументувавши це тим, що Україна вже зараз воює не лише з Росією. Читайте далі у матеріалі розмову з підполковником про війська КНДР, допомогу Україні від США та прогноз щодо завершення війни.

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Війська КНДР на боці Росії

Північнокорейських пілотів відправили до Росії, щоб вони літали на військових літаках в Україні та воювали проти української армії. Також, за даними Reuters, 10 тисяч північнокорейських військовослужбовців будуть в Росії до початку зимового сезону. Крім того, до Росії вже перекинуто 3 000 військових. Наскільки значущою є ця подія для результату цієї війни в Україні?

Я думаю, що це дуже важливий сигнал про те, що Росія намагається знайти сили, з якими вона може продовжувати свою несправедливу та незаконну агресію проти України. Протягом кількох років ми знали, що Північна Корея надсилає боєприпаси, зокрема артилерійські боєприпаси та зброю, до Росії, щоб допомогти їм у їхній несправедливій боротьбі.

Зараз Росія щосили намагається укомплектувати свої лінії фронту і покладається на північнокорейські війська для цього.

Тому я думаю, що найважливішою ознакою тут є ознака слабкості та відчаю Росії, адже вона змушена вдатися до залучення військ Північної Кореї.

Я думаю, що це також відкриває перспективу того, що Південна Корея безпосередньо долучиться до допомоги Україні, щоб можна було захистити себе в результаті цього кроку Росії та Північної Кореї.

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Чи вплине КНДР на війну

З військового погляду, як можна оцінити можливу ефективність північнокорейських солдатів в Україні, адже вони не брали участі в жодному конфлікті з часів Корейської війни? Що ви думаєте з цього приводу?

Я думаю, що війська Північної Кореї навряд чи матимуть значний вплив на перебіг війни. Я думаю, що вони страждають від недоїдання. Їхня країна надзвичайно бідна і навіть не в змозі прогодувати свою армію. Я також думаю, що відсутність у них бойового досвіду зашкодить їхній ефективності на полі бою.

Я не здивуюся, якщо Росія використає їх для хвиль атак живою силою. Це характерно для росіян, адже останні кілька місяців вони витрачають людські ресурси у нескінченних штурмах.

Росія втрачає своїх людей у спробах знайти можливості у будь-який спосіб захопити якомога більше української території до кінця бойового сезону.

КНДР ізолює сім'ї військових

Також є ознаки того, що влада Північної Кореї ізолює сім'ї військових, яких перекинули до Росії. Їх ізолюють, щоб запобігти поширенню будь-яких чуток щодо участі Північної Кореї у війні. Чи означає це, що північнокорейський режим готується до втрат в Україні?

Я впевнений, що так. На мою думку, немає жодних сумнівів у тому, що війська Північної Кореї будуть використані. Росія не пішла б на цей ризикований крок, демонструючи свою слабкість, нездатність забезпечити російські війська для продовження несправедливої війни, якби вона не планувала використовувати ці війська в хвилях атак живою силою.

Вони, як я очікую, призведуть до великих втрат.

Росія спробує допомогти Північній Кореї приховати масштаби своїх втрат так само як вона це робила у себе в країні. У США вважають, що втрати Росії становлять понад 100 тисяч загиблих росіян. Понад 500 тисяч росіян було поранено в цій несправедливій і жахливій війні.

Чи розв'яжуть проблеми Путіна

Чи вірите ви, що північнокорейські солдати можуть розв'язувати проблеми Владіміра Путіна в цьому конфлікті?

Я думаю, що проблеми у Владіміра Путіна залишатимуться доти, доки є дві речі.

Перше – доки українці залишаються рішучими в боротьбі за свою свободу.

– доки українці залишаються рішучими в боротьбі за свою свободу. Друге – доки США, як лідер вільного світу, продовжують підтримувати Україну в її справедливих зусиллях перемогти цю агресію, зберегти міжнародний порядок, заснований на правилах, і боротися за свободу.

Я думаю, що навіть десятки тисяч північнокорейських військових не змінять хід війни, доки існуватимуть два фактори. Доки українці продовжують бути готовими боротися за свободу, і доки США очолюють вільний світ у допомозі Україні в цих зусиллях.

Путін суперечить собі

Схоже, що Північна Корея не страждає від дефіциту людських ресурсів. За останніми даними, вони мобілізували 1,5 мільйона військових строковиків. Чи очікуєте ви, що Північна Корея виділить ще більше солдатів для незаконних військових зусиль Росії в Україні?

Я думаю, що це, безумовно, те, про що ми повинні турбуватися. Ви маєте рацію в тому, що Північній Кореї не вистачає майже всього. Єдине, чого у неї багато, це людей у формі. І вона, безумовно, має можливість відправити десятки або сотні тисяч військових воювати за Росію в цій війні.

Міністр оборони США Ллойд Остін нещодавно був в Україні. Він оголосив, що Америка має докази того, що північнокорейські війська збираються воювати за Росію.

Чого ми ще не бачили, так це реакції США та Заходу на це. Путіну буде важче навести аргументи, які він вже деякий час наводить неправильно, неправдиво.

Він стверджував, що бореться з усім НАТО. Цей крок щодо введення північнокорейських військ на поле бою доводить, що Україна сама може перемогти Росію.

Путіну доведеться спиратися на те, що ми називаємо тут, у Сполучених Штатах Америки, віссю зла, тобто союз Росії, Китаю, Північної Кореї та Ірану.

Ці країни разом борються проти міжнародного порядку, заснованого на правилах. Зараз лінія фронту цієї боротьби проходить в Україні та на Курському напрямку всередині Росії.

Такі люди, як я, ставлять собі питання, чи не віщує цей альянс між Росією, Китаєм, Північною Кореєю та Іраном нову світову війну. Я дуже боюся, що це так, і це одна з причин, чому я вважаю це таким важливим, що Україна продовжує твердо стояти у своїй боротьбі.

Я вірю, якщо Росія виділить десятки тисяч північнокорейських військових на війну, то це призведе до західних і американських контрзаходів, які ще більше допоможуть Україні в її боротьбі.

Нейтральна реакція Заходу

Чому ми не побачили жодної серйозної реакції з боку Заходу? Чи ведуться внутрішні дискусії щодо заходів, які можуть бути підготовлені у відповідь на розгортання сил Північної Кореї в Україні? Чи ви вважаєте, що може бути певний політичний вплив на цей процес прийняття рішень? Я маю на увазі президентські вибори в США. З чим пов'язане таке зволікання з реагуванням на таку ескалацію у співпраці між Північною Кореєю та Росією?

Це дуже гарне запитання. І це слушний час для мене нагадати цій аудиторії, що я виступаю не від імені військового США чи Міністерства оборони, а лише від свого імені.

Я уважно стежу за цією війною, аби вивчити уроки, які були би корисними для Збройних Сил Сполучених Штатів Америки, а також тому, що я вважаю, що результат цієї війни має велике значення для всієї міжнародної системи.

Міністр оборони Ллойд Остін з'явився із заявою у пресі. Він оприлюднив офіційне повідомлення вперше про те, що Північна Корея відправляє війська до Росії.

У нас ще немає доказів, принаймні я ще не бачив доказів, що ці війська перебували на полі бою в Україні. Тому я думаю, що з часом ви побачите більшу реакцію, коли ця інформація буде поширена американськими аналітиками, такими як я.

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Чи розпочалася Третя світова війна

Північна Корея, очевидно, залучає наземні війська до цієї боротьби. Чи означає це те, що вже почалася Третя світова війна?

Аналітики на кшталт Джорджа Вілла неодноразово натякали в американських газетах, що Третя світова війна вже почалася. Я думаю, що ця ідея тільки починає проникати в мою спільноту. Через спільноту фахівців з національної безпеки, вона ще не дійшла до широкої американської громадськості.

Якби американська громадськість повністю усвідомила серйозність ситуації, що означає залучення північнокорейських військ в контексті цього широкого фронту заворушень, який бореться не тільки проти України, але й проти всієї міжнародної системи, то це викликало б значне занепокоєння серед громадськості.

Я вважаю, що це б підсилило значну рішучість США продовжувати підтримувати Україну в її справедливій боротьбі проти Росії, а тепер і проти Північної Кореї.

Зверніть увагу! Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що Третя світова війна почнеться, якщо погодитися на умови, мовляв, "віддайте території й опісля настане мир у Східній Європі". Читайте повне інтерв'ю тут.

Нерішучість США

Які заходи у відповідь на таку ескалацію можуть бути на столі в Білому домі до або після президентських виборів у США?

Це дуже хороше питання. Білий дім Байдена був твердим у своїй підтримці України. Але Білий дім не наважується надати Україні можливості, які, на його думку, можуть перетнути "червоні лінії" Владіміра Путіна.

Важливо пам'ятати, коли ви, мої друзі в Україні, намагаєтеся зрозуміти американські рішення, то треба знати, що у США вважають, що Путін не зовсім раціональний, але він контролює найбільший у світі ядерний арсенал.

Тому президент Байден, на мою думку, справедливо стурбований тим, щоб не дати Путіну жодного приводу для ескалації цієї війни, яка безпосередньо залучить НАТО і США.

Байден відповідає за безпеку американського народу і лише в другу чергу за свободу таких країн, як Україна.

Отже, він вагається відправляти танки, ракети, касетні боєприпаси, відправляти F-16 в Україну, побоюючись, що це "червоні лінії" для Владіміра Путіна, які можуть змусити його ескалувати війну проти США.

Я думаю, що США були залучені до процесу стурбованості й навчання, щоб спробувати зрозуміти, у що вірить Владімір Путін, які його реальні "червоні лінії", що він робитиме, як діятиме далі.

Я підтримую і я сподіваюся, що адміністрація Байдена незабаром підтримає надання Україні права використовувати західні ракети для ударів на території Росії.

Я думаю, що всередині адміністрації Байдена точаться дебати з цього приводу. Повідомлення про те, що я бачив у пресі, свідчить про те, що Держсекретар Тоні Блінкен підтримує цей крок, а міністр оборони Ллойд Остін більше вагається.

Моє переконання і моя надія полягає в тому, що я не думаю, що ви побачите значний рух перед президентськими виборами у США, але я не здивуюся, якщо адміністрація Байдена надасть ці повноваження щодо ударів після 5 листопада.

Я думаю, що це допоможе Україні кинути виклик на вибори російським логістичним лініям, пошкодити російську артилерію та склади боєприпасів, а також чинити подальший тиск на Росію, щоб вона закінчила цю війну.

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Чи буде нова адміністрація Білого дому допомагати Україні

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна може перемогти навіть без дозволу США на використання ракет великої дальності для ударів вглиб Росії. Чи має він рацію?

Я не впевнений. Міністр Остін, якого я знаю понад 40 років, коли він ще був курсантом Вест-Пойнта (Воєнна академія США – 24 Канал). Він має доступ до набагато кращої розвідувальної інформації, ніж я.

При цьому Україна зараз воює не лише з Росією, а й, мабуть, з Північною Кореєю.

У Росії набагато більші ресурси. Тому українські зусилля не можуть навіть за підтримки Заходу знищити здатність Росії воювати.

Вона занадто велика. У неї занадто багато союзників, таких як Північна Корея, Китай, які мають багато зброї – не обов'язково хорошої. Також Північна Корея має багато солдатів, якщо Путін вирішить звернутися до неї, щоб отримати їх. Тож, ця війна може закінчитися за єдиної умови – якщо Росія втратить волю до боротьби.

Тому я щиро сподіваюся, що президентські вибори у США призведуть до того, що команда буде такою ж відданою перемозі над Росією, як і адміністрація Байдена. І водночас ще більш готова до дій, враховуючи те, що ми дізналися про Путіна та його передбачувані "червоні лінії". А також про його готовність використовувати інші сили з "вісі зла" у своїй боротьбі.

Тому наступна адміністрація буде більш готова дозволити використання західних можливостей навіть на території Росії. Я не думаю, що ці можливості будуть вирішальними проти Росії. Однак вважаю, що сила волі, яку вони демонструють, що Захід продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, може підірвати волю Росії продовжувати війну.

Ймовірність Корейської війни на території України

Також уряд Південної Кореї може надати Україні летальну зброю, якщо північнокорейські солдати не будуть виведені з російської території, повідомляє Newsweek. Також були повідомлення про те, що Південна Корея може надати Україні розвідувальні дані та розгорнути війська на території України, щоб допомогти українській армії краще розуміти війська Північної Кореї. Чи може це означати, що можлива ще одна Корейська війна, але на території України?

Все це дуже нове і ще занадто рано говорити, що робитиме Республіка Корея. Ці дискусії, я впевнений, зараз точаться всередині Білого дому.

Південна Корея досі не бажала надавати Україні зброю, вона надавала лише нелетальні ресурси.

Якщо повідомлення про північнокорейські війська на полі бою будуть правдивими, то це, безумовно, змусило б Південну Корею надати Україні летальну зброю.

Думаю, буде перебільшенням уявити, що південнокорейські війська вступають у битву, щоб допомогти захистити Україну. Це занадто великий крок, і це було б ризиковано.

Сеул буде боятися, що існуватиме ризик, що Пхеньян потім відповість на території Південної Кореї. Це ризик, на який Сеул, ймовірно, не готовий йти.

Однак вважаю, що для України занадто багато очікувати, що до того часу, коли навесні почнеться сезон бойових дій, на українському полі бою з'явиться південнокорейська зброя.

Як колишній танкіст армії США, можу сказати, що південнокорейські артилерійські снаряди, танки – це дуже великокаліберні системи озброєння. Південна Корея має можливість виробляти багато з них у найкоротші терміни.

Сусіди України – поляки – щойно придбали близько 400 танків К-2. Я міг би побачити таку ж кількість цих танків упродовж наступного року з Південної Кореї. Ці танки значно перевершують у класі все, що Північна Корея чи росіяни можуть виставити на поле бою на цьому етапі.

Росія може надати КНДР заборонені речі

Що, на вашу думку, може отримати Північна Корея в обмін на введення військ до Росії? І що Росія може дати Північній Кореї за це зобов'язання?

Це викликає глибоке занепокоєння у Сполучених Штатів. Отже, ми вже знаємо, що Північна Корея отримує вигоду від російської нафти, що Росія допомагає підтримувати економіку Північної Кореї, як і Китай.

Але справжнє занепокоєння, яке змінює правила гри зараз у Сполучених Штатах, полягає в тому, що Росія може бути готова надати Північній Кореї технології балістичних ракет і ядерної зброї.

Вони б дозволили Північній Кореї завдати удару по США міжконтинентальними балістичними ракетами з ядерними боєголовками.

Наразі відомо, що Північна Корея виробила ядерну зброю і має невеликий її запас: за різними оцінками – від кількох десятків, але менше 100 одиниць.

Однак Північна Корея не дуже успішна у своїх технологіях балістичних ракет. Тому велике занепокоєння у Сполучених Штатах викликає те, що Росія, можливо, надає Північній Кореї деякі з технологій балістичних ракет, які абсолютно змінять баланс стримування і баланс сил у Тихому океані.

Це надзвичайно тривожний момент для Сполучених Штатів.

Що саме США можуть зробити, щоб запобігти співпраці між Північною Кореєю та Росією?

Санкції проти Росії виявилися нерівномірно ефективними. Росіяни все ще можуть продавати нафту, хоча й за зниженими цінами. Але, схоже, вони все ще отримують достатньо коштів з продажу нафти, щоб мати можливість підтримувати свої військові зусилля. Росія різко збільшує частку національного виробництва, яка спрямовується на національну безпеку.

Північна Корея вже є однією з найбільш підсанкційних та найбільш ізольованих країн у світі. Важко уявити, що режим санкцій проти неї буде ще більше посилений.

Можна припустити шляхи, які б дозволили посилити санкції проти Росії. Відбувається витік інформації, що через низку країн колишнього Східного блоку, в деяких випадках через Європу, перевантажуються до Росії товари, що потім застосовуються на полі бою.

Тому ця ескалація, якщо вона розгортатиметься так, як я очікую, станеться з десятками тисяч північнокорейських військовослужбовців на полі бою.

Це змінить війну між Росією та Україною на протистояння між Україною та "віссю зла".

Тому, очікуючи на ухвалення рішень у Вашингтоні та європейських столицях, є імовірність, що буде різко посилена серйозність, з якою Захід підходить до цієї боротьби.

Чи вже триває Третя світова війна

Раніше ви згадували про можливість Третьої світової війни. Чи відчуваєте ви, що вона вже почалася?

Так вважають багато людей, чию думку я поважаю. Джордж Вілл – один із таких, а також голова Комітету Палати представників із закордонних справ конгресмен Майкл Маккол.

Республіканський голова зовнішньополітичного відомства сказав, що існує імовірність, що Третя світова війна між Заходом і союзом, який він називає нечестивим альянсом Росії, Китаю, Північної Кореї та Ірану, є однією з речей, які не дають йому спати ночами.

Інші поважні аналітики, такі як Філіп Зеліков, нещодавно опублікував статтю у виданні Texas National Security Review.

Джордж Вілл – розумний хлопець, але він просто журналіст. Це все одно, що бути просто професором. Я читаю, що він говорить, але мене це не надто переконує.

Але Маккол є одним із 20 найкращих професіоналів у сфері національної безпеки в уряді Сполучених Штатів. Він дуже щільно поінформований. А Філіп Зеліков – дуже серйозний мислитель у США. Він був виконавчим директором комісії 11 вересня і головним автором звіту комісії 9.11. Його думку я надзвичайно поважаю.

Він вважає, що імовірність глобальної війни може становити від 20% до 30% впродовж наступних кількох років. Я ставлюся до цього дуже серйозно. Також серйозно ставлюся до занепокоєння Маккола.

Пару тижнів тому я був у Школі управління імені Джона Ф. Кеннеді в Гарварді. Я був кілька тижнів тому у Денверському університеті. Я говорю саме на цю тему, задаючись питанням, чи насправді вже почалася Третя світова війна і що українці воюють, намагаючись не допустити ескалації цієї війни.

Це одна з моїх найбільших проблем у професійному плані. Це те, про що я говорю у військовому коледжі армії та в інших військових коледжах. Я опублікував статтю про це з професором Національного університету оборони. І тому я думаю, що я завжди вважав важливим, щоб Україна досягла успіху в цій боротьбі.

Моя віра у важливість цієї війни зростає з кожним днем, оскільки вона, схоже, залучає все більше сторін, що воюють.

Китай та війна в Україні

Що Китай думає про таке розгортання військ Північної Кореї в Росії та Україні?

Це дуже хороше питання, і я вважаю президента Сі Цзіньпіна незбагненим за найкращих обставин. На мою думку, невдачі Росії у перемозі над Україною стали протверезним уроком для президента Сі.

Якщо Росія, яка має набагато більш досвідчену в бойових діях армію, ніж Китай, не зможе завоювати країну, з якою вона має суміжний сухопутний кордон, наскільки важче буде президенту Сі Цзіньпіну атакувати Тайвань, який розташований за 100 миль дуже неспокійного відкритого океану.

Загалом президент Сі був стриманий через провали Росії в Україні. Він також стикається з дуже незвичайним викликом, оскільки багато його найбільших торгівельних партнерів виступають проти нього та його територіальних амбіцій у Південнокитайському морі. Він є лідером меркантилістської держави.

Росія є виробником природних ресурсів. Її добре описали як "заправку з ядерною зброєю". Зовсім інша ситуація з Китаєм. Він залежить від грошей, які дозволяють утримувати населення у відносно щасливому стані. Так, 400 мільйонів китайців вийшли з бідності за останні десятиріччя. Китай залежить від торгівлі, яка забезпечує гроші для підтримання населення від бунтів, як це сталося на площі Тяньаньмень у 1989 році.

Тому Китай дуже обережно підтримує Росію у війні з Україною. У нас немає правдивих повідомлень про китайську зброю на полі бою в будь-якій значній кількості. Також не можна уявити, що Китаю сподобається той факт, що Північна Корея допомагає Росії в цій боротьбі.

Навряд чи Китай готовий ризикувати своїм економічним благополуччям і контролем комуністичної партії над Китайською Народною Республікою, щоб допомогти Росії перемогти Україну.

Важливо! У Зеленського вважають, що Китай не може натиснути на КНДР щодо участі їхніх військ у війні.

Прогноз щодо завершення війни в Україні

Лідери США, Німеччини, Великої Британії та Франції погодилися, що лише ударів вглиб території Росії буде недостатньо для забезпечення військового успіху в Україні. Що ще потрібно Україні для перемоги у цій війні?

Найбільше, що потрібно Україні, це чітка і демонстративна підтримка наступної американської президентської адміністрації. Має пролунати дуже чітка заява, що незалежність України як суверенної країни є життєво важливим національним інтересом Сполучених Штатів. І вони продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Це вплине на розрахунки Путіна.

Я опублікував аналітичну статтю під назвою "Кожна війна має закінчитися", написану разом з колегою Чейзом Меткалфом, у журналі "Інститут сучасної війни", в якій наводяться деякі з можливих торгівельних просторів, які мають відбутися, щоб ця війна закінчилася.

Не бачу повної поразки Росії. Також не бачу, щоб Україна, яку підтримує Захід, повністю перемагала. Тому, думаю, що має відбутися певна "торгівля", і жодна зі сторін не буде повністю задоволена результатом.

Я припустив, що цей кінцевий стан може включати, і Україні це не сподобається, що вона поступиться негайним вступом до НАТО. Але натомість Польща розмістить танкову дивізію всередині України, а Сполучені Штати – танкову дивізію всередині Польщі.

Це зміцнить східний фланг НАТО і це зробить набагато важче для Путіна або його наступника відновлення цієї війни у майбутньому.

Водночас боротьба України за свободу є життєво важливим інтересом Сполучених Штатів і всього світу. І перемога України стає ще важливішою, враховуючи, що Росія зараз розширює війну, включивши до неї сили з Північної Кореї.

Сподіваюсь, що будь-яка президентська адміністрація, яка буде обрана в листопаді у Сполучених Штатах, збереже непохитну рішучість щодо безпеки України, оборони НАТО. А також створення та підтримки міжнародного порядку, заснованого на правилах, які сприяли зміцненню процвітання і свободи в усьому світі після закінчення Другої світової війни.