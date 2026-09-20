Політолог сказав, як нові санкції від США вдарять по Росії

Дональд Трамп підписав законопроєкт про "пекельні санкції" проти Росії, співавтором якого був покійний сенатор Ліндсі Грем. Однак варто розуміти, що нові обмеження не дадуть миттєвого результату.

Про це ефірі 24 Каналу розповів політолог Валерій Димов. За його словами, адміністрація Трампа зможе встановлювати до 100% мита на 5 найбільших імпортерів нафти й газу з Росії.

Миттєвого результату не буде

Як наголосив Димов, ухвалений закон про санкції вплине на Китай та Індію. А упродовж 30 днів посадовці зобов'язані надати відповідні списки підсанкційних суб'єктів та пояснювати будь-які винятки перед Конгресом.

Утім, варто зрозуміти, що санкції не діють миттєво. Тому такі обмеження важливо поєднувати з системними ударами Сил оборони України по Росії. В комплексі це обмежує можливості Росії вести війну.

Санкції та удари дронами тиснуть по Росії. Зрештою все це неодмінно приведе до руйнації Росії. Але головний чинний – це саме Сили оборони України. Не було б боротьби – не було б нічого з того, що ми обговорюємо,

– сказав Димов.

Як нові санкції вдарять по Росії: дивіться відео 24 Каналу

В оригінальному документі, який готували Ліндсі Грем та Річард Блюменталь ще в 2025 році передбачали 500% мита на товари з понад 60 країн, які імпортують російські енергоносії. Однак в адміністрації Трампа наполягали на пом'якшенні умов. В теперішньому документі під удар потраплять лише 5 найбільших імпортерів нафти і газу з РФ.