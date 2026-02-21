"Щирий, прямолінійний і впертий": CNN пояснило, як Зеленський успішно вибивав зброю у Заходу

Після початку повномасштабного вторгнення Володимир Зеленський переконав велику кількість країн, аби ті надавали Україні військову та гуманітарну допомогу. Тактика, яка спрацювала у випадку з Європою і адміністрацією Байдена, не подіяла на Дональда Трампа.

Щирість і комунікація – саме завдяки ним президенту України вдавалося вибивати для країни потрібну допомогу. Про це в коментарі CNN розповів радник глави держави Дмитро Литвин.

Як Зеленський переконав світ допомагати Україні?

За словами чиновника, Зеленський із самого початку вирішив звертатися по допомогу не лише до лідерів інших держав, а безпосередньо до їхніх народів.

Він почав говорити напряму з людьми. Багато лідерів почали допомагати не тому, що він просив їх особисто, а тому що він звернувся до їхніх громадян, а вже ті звернулися до своїх керівників,

– пояснив Литвин.

Громадський тиск став ще сильнішим після перших звільнень українських міст на Київщині, коли відкрилися російські звірства, зокрема масові вбивства цивільних.

Однак щирість і сильна комунікація, які добре спрацювали в Україні та Європі, не подіяли на президента США Дональда Трампа. Україна та Зеленський особисто були для нього болючою темою давно.

Саме звинувачення в тому, що у 2019 році Трамп тиснув на українського президента з вимогою розслідувати справу свого політичного суперника Джо Байдена, стало підставою для першого імпічменту Трампа.

Повернувшись до Білого дому, Трамп зайняв значно більш ворожу позицію щодо України, ніж його попередник. Він звинувачував Зеленського в диктатурі та неодноразово заявляв, що війну почала Україна, а не Росія. На цьому тлі європейські дипломати та деякі американські законодавці застерігали Зеленського від поїздки до Вашингтона. Але він не дослухався.

Він їхав до Білого дому з переконанням, що українці мають рацію і що вони – жертва. Він хотів це показати Трампу. Але не до кінця оцінив ситуацію, і це йому дорого коштувало,

– сказав один європейський дипломат.

"Він упертий і переконаний, що знає краще. Без цього він не був би там, де є сьогодні. Але в деяких переговорах це не спрацьовує", – додав дипломат.

Невдала зустріч, яку транслювали наживо на весь світ, завершилася тим, що Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс звинуватили Зеленського в небажанні миру та в недостатній вдячності. Попри шок багатьох чиновників, в Україні ця зустріч принесла Зеленському підтримку. Його рейтинг зріс.

Не всі були здивовані словами Венса. Європейські союзники вже мали досвід прямолінійної манери Зеленського.

"Українці завжди були дуже вимогливими й прямими, особливо на початку, постійно просили більше", – зазначив дипломат.

Під час перших місяців повномасштабного вторгнення Зеленський у розмовах із лідерами часто пропускав дипломатичні формальності й одразу переходив до прохання про більше зброї.

Дипломат пояснив, що українці перебували під постійними атаками, боролися за виживання й гостро потребували зброї. У Європі це добре розуміли, адже усвідомлювали, що Україна воює також і за їхню безпеку. Водночас він зазначив, що в Києві не було часу на формальні подяки, однак на відстані, зокрема у Білому домі, це сприймалося не так очевидно.

Після невдалої зустрічі в Овальному кабінеті Зеленський, за словами сенатора США Річарда Блументаля, знайшов спосіб ефективніше комунікувати з Трампом. "Я думаю, він діяв дуже спритно й проникливо у відносинах із цією адміністрацією. Він навчився бути твердим і принциповим, але водночас висловлювати вдячність за те, що робить Америка. І я думаю, це щиро", – сказав Блументаль.

