Можливість почати нове життя: ГУР звернулося до жителів на окупованих територіях та росіян
У ГУР розповіли, як зв'язатися з українськими розвідниками жителям тимчасово окупованих територій України та небайдужим росіянам. Для цього існує безпечний анонімний канал зв'язку.
Про це пише 24 Канал.
Які способи зв'язатися з ГУР жителям ТОТ та росіянам?
Головне управління розвідки закликає військовослужбовців армії Росії, співробітників російських оборонних і нафтопромислових підприємств та інших сумлінних росіян виходити на прямий і безпечний зв'язок із ГУР через Головний бот розвідки в Telegram.
Ви можете допомогти ГУР МО України у зборі розвідувальної інформації та організації заходів, спрямованих на ослаблення військової машини Кремля та припинення війни,
– наголосили розвідники.
У разі ефективної співпраці ГУР гарантує безпечний зв'язок і надає можливість почати нове життя – українська розвідка має значний досвід успішних операцій з виведення російських військовослужбовців та своїх агентів на підконтрольну Україні територію.
Головний бот розвідки працює за умови неухильного дотримання трьох принципів:
- Прямий контакт – ваше повідомлення надходить безпосередньо співробітнику ГУР МО України;
- Безпека заявника – за умови дотримання інструкцій з безпеки, наведених у самому боті, неможливо встановити особу та місцеперебування заявника;
- Анонімність – бот не збирає й не зберігає дані про користувача, такі як номер телефону чи нікнейм у Telegram.
Написати до ГУР Міністерства оборони України безпечно та безпосередньо можна через Головного бота розвідки в Telegram або інші офіційні контакти:
- E-mail: gur_official@proton.me;
- Signal: +38 096 945 53 41;
- WhatsApp: +38 096 945 53 41;
"Пишіть нам, якщо готові діяти, щоб зірвати плани Кремля!" – зауважили у ГУР.
У ГУР розповіли, як жителям ТОТ та небайдужим росіянам зв'язатися з українською розвідкою: дивіться відео