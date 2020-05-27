Як жив Київ у 20-30-их роках ХХ століття: старовинні світлини

20-ті роки Україна оговтувалась після Першої світової війни. У цей час Київ став центром боротьби за українську державність. Згадаємо, як виглядав Київ у цей період.

31 травня святкується День Києва. Редакція 24 каналу підготувала підбірку історичних фотографій Києва в період 1920 – 1930 років. Це вже третя серія архівних фото.

Попередня серія фото Київ з 1900-го до 20-го років в унікальних фотографіях

7 травня 1920 року Київ відвоювали армії УНР під час радянсько-польської війни, але внаслідок більшовицького контрнаступу – Київ остаточно повернувся під владу СРСР.

На початку 1930 років у Києві почалися Сталінські репресій.

За 1930 рік комуністи встигли зруйнувати Михайлівський Золотоверхий монастир, Трьохсвятительську церкву, церкву Богородиці Пирогощої, Богоявленський та Військовий Микільський собори, Воскресенську та Петропавлівську церкви на Подолі, Благовіщенську церкву-дзвіницю Кирилівського монастиря, храми в стилі класицизму Миколи Доброго, Різдва, святої Ольги.

Попри це, протягом 1920 – 1930 років були відновлені роботи комунальних мереж і транспортного сполучення.



Зруйновані церкви / Фото: photohistory.kiev.ua

Автобуси Києва

Київська влада у 1925 році закуповує 10 автобусів Daimler-Mercedes. "Мерседес" мав 5,12 метрів довжини та шириною 2,1 метра.

Всього в салоні було 15 сидячих місць і 5 місць стоячих пасажирів. Daimler-Mercedes пропрацювали до середини 30 років, а потім їх замінили на радянські ГАЗ-0330.



Перші автобуси столиці, 1925 рік / Фото: autoconsulting.com.ua

Святошинський район

Святошин – сільська, дачна місцевість, яка збудована на піщаних ґрунтах у лісовому масиві. На фото приватний будинок у Святошино.



Святошино, 1930 роки / Фото з фейсбук-сторінки Historical Kiev

Київ у 1930 році

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Київський драматичний театр Івана Франка – діючий театр, який був заснований у 1920 році в Вінниці.



Київський драматичний театр імені Івана Франка / Фото: photohistory.kiev.ua

Це "Будинок Червоної армії та Флоту" у 1930 році. Напрямок нумерації будинків на вулиці Кирова змінилися, а от призначення будівлі залишилося те ж, нині тут розташовується Центральний будинок офіцерів Збройних Сил України



"Будинок Червоної армії та Флоту" / Фото: photohistory.kiev.ua

Всенародна бібліотека України на вулиці Короленка (тепер Володимирська), 62.



Всенародна бібліотека / Фото: photohistory.kiev.ua