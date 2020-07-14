За рік бензин подешевшав на понад 25%
-
Протягом року всі види моторного пального відчутно подешевшали. Бензин та дизельне паливо у червні 2020 року коштували на понад 25% менше, ніж в аналогічний період 2019 року.
Майже всі види моторного пального у червні 2020 року коштували щонайменше на чверть менше, ніж в червні 2020 року, повідомляє Державна служба статистики.
Дізнайтеся більше Прогноз цін на бензин у липні: на скільки зросте вартість пального
Якими були ціни у червні 2020
- ціна бензину А-92 у середньому по Україні становила 20,79 гривні за один літр. Це на 28% менше, ніж було у червні 2019 року;
- бензину А-95 – 21,91 гривні за літр, що на 26,9% менше;
- дизельного пального – 21,24 гривні за літр, а це на 27,6% менше, ніж рік тому;
- скраплений газ подешевшав на 18,4%, тепер коштує 11, 07 гривні за літр.
Водночас з 29 червня в Україні почалося зростання роздрібних цін на пальне.
До теми В Україні пальне і далі дорожчає: яка зараз його ціна на АЗС
Що відомо про зростання цін на пальне
- Востаннє до цього великі роздрібні оператори підвищували ціни на бензин і ДП понад рік тому – у квітні 2019 року.
- Протягом червня 2020 року ціни на бензин в дрібногуртовому сегменті зросли на понад 7% (на 1,2 гривні за літр).
- За перший тиждень липня гуртові ціни зросли ще на 5%.