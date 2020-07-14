Протягом року всі види моторного пального відчутно подешевшали. Бензин та дизельне паливо у червні 2020 року коштували на понад 25% менше, ніж в аналогічний період 2019 року.

Майже всі види моторного пального у червні 2020 року коштували щонайменше на чверть менше, ніж в червні 2020 року, повідомляє Державна служба статистики.

Дізнайтеся більше Прогноз цін на бензин у липні: на скільки зросте вартість пального

Якими були ціни у червні 2020

ціна бензину А-92 у середньому по Україні становила 20,79 гривні за один літр. Це на 28% менше, ніж було у червні 2019 року;

бензину А-95 – 21,91 гривні за літр, що на 26,9% менше;

дизельного пального – 21,24 гривні за літр, а це на 27,6% менше, ніж рік тому;

скраплений газ подешевшав на 18,4%, тепер коштує 11, 07 гривні за літр.

Водночас з 29 червня в Україні почалося зростання роздрібних цін на пальне.

До теми В Україні пальне і далі дорожчає: яка зараз його ціна на АЗС

Що відомо про зростання цін на пальне