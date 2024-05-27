Найбільший іноземний інвестор Росії до 2005 року Вільям Браудер у розмові з 24 Каналом поділився, як змусити банки припинити співпрацю з країною-окупанткою.

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США можуть це припинити

Якщо міністерство фінансів США пригрозить іноземним банкам відкликати ліцензію на переміщення доларів, це точно миттєво змінить їхню поведінку.

Мене дивує, що Raiffeisen Bank International був настільки впертий у цьому питанні. Адже очевидно, що це обурює всіх сусідів, союзників Австрії,

– наголосив Браудер.

У такий спосіб можна також припинити фінансові зв'язки між китайськими, турецьким та російськими банками. Щойно зупиняться операції в доларах, банк фактично перестане бути банком.

Сполучені Штати здатні відключати банки, які їм не подобаються від доларової системи,

– зазначив Вільям Браудер.

США мають важелі впливу, аби іноземні банки діяли відповідно до правил. Жоден банк не захоче бути внесеним до чорного списку та відрізаним від Сполучених Штатів Америки.

Чого вони чекають

Натепер іноземні банки пробують з'ясувати, як довго можуть безкарно працювати з країною-агресоркою. Оскільки виведення грошей з Росії надзвичайно вигідне, адже росіяни мають мало варіантів.

І тому зараз усі зважують, чи вартий прибуток ризику. Уряд США повинен зробити наступне, сказати: "Ні, ризик для вас катастрофічний, не робіть цього",

– констатував найбільший іноземний інвестор Росії до 2005 року.

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