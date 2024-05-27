Крупнейший иностранный инвестор России до 2005 года Уильям Браудер в разговоре с 24 Каналом поделился, как заставить банки прекратить сотрудничество со страной-оккупантом.

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США могут это прекратить

Если министерство финансов США пригрозит иностранным банкам отозвать лицензию на перемещение долларов, это точно мгновенно изменит их поведение.

Меня удивляет, что Raiffeisen Bank International был настолько упрям в этом вопросе. Ведь очевидно, что это возмущает всех соседей, союзников Австрии,

– подчеркнул Браудер.

Таким образом можно также прекратить финансовые связи между китайскими, турецким и российскими банками. Как только остановятся операции в долларах, банк фактически перестанет быть банком.

Соединенные Штаты способны отключать банки, которые им не нравятся от долларовой системы,

– отметил Уильям Браудер.

США имеют рычаги влияния, чтобы иностранные банки действовали в соответствии с правилами. Ни один банк не захочет быть внесенным в черный список и отрезанным от Соединенных Штатов Америки.

Чего они ждут

Сейчас иностранные банки пытаются выяснить, как долго могут безнаказанно работать со страной-агрессором. Поскольку вывод денег из России чрезвычайно выгодный, ведь россияне имеют мало вариантов.

И поэтому сейчас все взвешивают, стоит ли прибыль риска. Правительство США должно сделать следующее, сказать: "Нет, риск для вас катастрофический, не делайте этого",

– констатировал крупнейший иностранный инвестор России до 2005 года.

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