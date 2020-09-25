В Україні у 2021 році кілька разів підвищать пенсії. Крім цього, в Кабміні запланували надбавки для деяких пенсіонерів, а також індексацію пенсій.

Кабмін розробив календар підвищення пенсій на 2021 рік. Про це розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна в ефірі "Українського радіо".

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За словами Лазебної, у січні мінімальна зарплата зросте до 6 тисяч гривень. Згідно зі стандартом, 40% від зарплати становить розмір мінімальної пенсії для людей, що старші 65 років та мають повний стаж.

Як зростатимуть пенсії у 2021 році

З 1 січня для людей з повним стажем та старших 65 років мінімальна пенсія зросте на 300 гривень. Вона становитиме 2400 гривень.

для людей з повним стажем та старших 65 років мінімальна пенсія зросте на 300 гривень. Вона становитиме 2400 гривень. У березні проведуть індексацію пенсій. Її параметри визначать у лютому, тому що індекс пенсій визначають, враховуючи 50% зростання зарплати в країні та інфляції 2020 року.

проведуть індексацію пенсій. Її параметри визначать у лютому, тому що індекс пенсій визначають, враховуючи 50% зростання зарплати в країні та інфляції 2020 року. У квітні автоматично перерахують виплати для пенсіонерів, що працюють.

автоматично перерахують виплати для пенсіонерів, що працюють. З липня пенсіонерам, що старші 75 років, підвищать пенсію на 400 гривень. Щоправда, лише тим, які мають стаж 20 років (для жінок) і 25 років (для чоловіків). Загалом таких пенсіонерів є понад мільйон.

пенсіонерам, що старші 75 років, підвищать пенсію на 400 гривень. Щоправда, лише тим, які мають стаж 20 років (для жінок) і 25 років (для чоловіків). Загалом таких пенсіонерів є понад мільйон. Крім цього, у липні зросте прожитковий мінімум. Тож усі понаднормові надбавки до пенсій, зокрема, за стаж, перерахують.

зросте прожитковий мінімум. Тож усі понаднормові надбавки до пенсій, зокрема, за стаж, перерахують. У грудні знову заплановано підвищення прожиткового мінімуму. Це також приведе до збільшення пенсій.

Наразі в Кабміні рахують, як фінансово забезпечити таке підвищення.

Будемо гарантувати підтримку Пенсійного фонду з боку бюджету. Головне зараз – показати людям календар, щоб вони знали, що держава про них дбає,

– додала Лазебна.

До слова, в Україні є близько 11,3 мільйона пенсіонерів. Станом на 15 вересня 2020 року розмір мінімальної пенсії становить 1712 гривень. Проте з 1 грудня вона зросте до 1769 гривень. Це буде третє заплановане підняття пенсій за рік.



Середні пенсії за категоріями в Україні / Інфографіка 24 каналу