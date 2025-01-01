Як звільняли Вовчанський агрегатний завод: ГУР показало ексклюзивне відео

Кілька місяців тому бійці ГУР зачистили агрегатний завод у Вовчанську. У день народження Степана Бандери розвідники показали ексклюзивне відео операції.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки.

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Що відомо про операцію зі звільнення агрегатного заводу у Вовчанську

У річницю від дня народження Степана Бандери ГУР показало ексклюзивні кадри збройної боротьби за свободу, на яку надихав провідник Української ідеї. Розвідники опублікували відео штурму та зачистки 40 будівель Вовчанського агрегатного заводу.

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"Втримати незалежність можна лише після значної боротьби, проливши "кров нації", після чого свобода набуває справжньої цінності", – наводять слова Степана Бандери у ГУР.

Зачистка Вовчанського агрегатного заводу – це була одна з найскладніших фронтових місій 2024 року, здійснена воїнами "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України. На відео українських оборонців можна побачити:

штурмові дії;

вогневу підтримку 120-мм міномета;

взяття в полон російських окупантів;

роботу бойових медиків.

Зауважимо, що ГУР звільнили Вовчанський агрегатний завод наприкінці вересня 2024 року.