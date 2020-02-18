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      БЛОГ Дмитро Дубілет
      Міністр Кабінету міністрів України.

      Як будуть оцінювати керівників обладміністрацій

      5
      Як Кабмін оцінюватиме роботу голів ОДА / koda.gov

      Ділюсь з вами Ключовими показниками ефективності (далі – KPI), які ми склали для оцінки голів обладміністрацій.

      З цих KPI ми будемо щокварталу складати рейтинг та прив'язувати до неї систему мотивації. 

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      Складання KPI для менеджменту (у бізнесі чи у державному секторі) – завжди непроста річ. Але якщо у вашої системи є "однорідні елементи" (тобто елементи, які можна між собою порівнювати), то задача полегшується.

      Ось кілька принципів, які ми заклали в цю систему:

      – Ми сформулювали показники таким чином, щоб усі регіони могли "змагатися" між собою. Зазвичай ми прив'язуємось до темпу приросту. Це дозволяє порівнювати між собою регіони різних розмірів та різних ступенів розвитку.

      – Показників не може бути багато, бажано не більше 25. Спочатку в нас вийшло біля 100 критеріїв. Але тим, кого система вимірює, з таким було б неможливо працювати, то довелось чимсь жертвувати.

      – Ясно, в показники треба включати лише ті, на які очільники ОДА мають безпосередній вплив. Бажано, короткостроковий.

      – Показники мають постійно оновлюватись на невеликий відсоток. З одного боку, якісь завдання можуть ставати менш актуальними, з іншого боку, система має бути сталою.

      А ось, власне, сам перелік показників:

      • Кількість дітей віком від трьох до п'яти років, охоплених дошкільною освітою;
      • Кількість дітей з особливими освітніми потребами, охоплених інклюзивним навчанням;
      • Розширення мережі опорних закладів загальної середньої освіти;
      • Організація підвезення учнів до закладів загальної середньої освіти шкільним автобусом;
      • Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яких влаштували до сімейних форм виховання;
      • Кількість укладених декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу;
      • Автономізація закладів охорони здоров'я вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) та екстреної медичної допомоги;
      • Забезпечення комп'ютеризації та реєстрації в електронній системі охорони здоров'я закладів охорони здоров'я;
      • Рівень охоплення щепленнями;
      • Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких проведено капітальний ремонт, реконструкцію;
      • Забезпечення прийняття в експлуатацію об'єктів незавершеного будівництва комунальної форми власності, проєктний строк реалізації яких перевищено на три та більше років;
      • Охоплення території області спроможними територіальними громадами, які мають високий та середній рівень спроможності;
      • Сумарна потужність альтернативних джерел енергії (електричної та теплової);
      • Рівень інвентаризації земель регіону державної та комунальної власності;
      • Виконання бюджетної програми "Державний фонд регіонального розвитку":
      • Рівень використання коштів дорожнього фонду, передбачених для будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах;
      • Рівень надходжень податку на доходи фізичних осіб на одну особу наявного населення станом на 1 січня попереднього року;
      • Рівень виконання доходів загального фонду зведеного бюджету області;
      • Обсяг доходів зведеного бюджету області;
      • Обсяг капітальних видатків зведеного бюджету області;
      • Рівень надходження плати за землю (земельного податку та орендної плати);
      • Вартість закупівель в електронній системі закупівель;
      • Відкриті торги які належать до сфери їх управління;
      • Прострочена кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати (з нарахуваннями) працівникам бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів.

      Перше підбиття підсумків буде за результатами першого кварталу.

      Let's start the race!

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      Автор: Дмитро Дубілет
      Теги: Новини політики Новини України Енергетика Дороги Кабінет Міністрів України Публікації
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