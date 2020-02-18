Як будуть оцінювати керівників обладміністрацій

Ділюсь з вами Ключовими показниками ефективності (далі – KPI), які ми склали для оцінки голів обладміністрацій.

З цих KPI ми будемо щокварталу складати рейтинг та прив'язувати до неї систему мотивації.

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Складання KPI для менеджменту (у бізнесі чи у державному секторі) – завжди непроста річ. Але якщо у вашої системи є "однорідні елементи" (тобто елементи, які можна між собою порівнювати), то задача полегшується.

Ось кілька принципів, які ми заклали в цю систему:

– Ми сформулювали показники таким чином, щоб усі регіони могли "змагатися" між собою. Зазвичай ми прив'язуємось до темпу приросту. Це дозволяє порівнювати між собою регіони різних розмірів та різних ступенів розвитку.

– Показників не може бути багато, бажано не більше 25. Спочатку в нас вийшло біля 100 критеріїв. Але тим, кого система вимірює, з таким було б неможливо працювати, то довелось чимсь жертвувати.

– Ясно, в показники треба включати лише ті, на які очільники ОДА мають безпосередній вплив. Бажано, короткостроковий.

– Показники мають постійно оновлюватись на невеликий відсоток. З одного боку, якісь завдання можуть ставати менш актуальними, з іншого боку, система має бути сталою.

А ось, власне, сам перелік показників:

Кількість дітей віком від трьох до п'яти років, охоплених дошкільною освітою;

Кількість дітей з особливими освітніми потребами, охоплених інклюзивним навчанням;

Розширення мережі опорних закладів загальної середньої освіти;

Організація підвезення учнів до закладів загальної середньої освіти шкільним автобусом;

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яких влаштували до сімейних форм виховання;

Кількість укладених декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу;

Автономізація закладів охорони здоров'я вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) та екстреної медичної допомоги;

(спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) та екстреної медичної допомоги; Забезпечення комп'ютеризації та реєстрації в електронній системі охорони здоров'я закладів охорони здоров'я;

Рівень охоплення щепленнями ;

; Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких проведено капітальний ремонт, реконструкцію;

загального користування місцевого значення, на яких проведено капітальний ремонт, реконструкцію; Забезпечення прийняття в експлуатацію об'єктів незавершеного будівництва комунальної форми власності, проєктний строк реалізації яких перевищено на три та більше років;

Охоплення території області спроможними територіальними громадами, які мають високий та середній рівень спроможності;

Сумарна потужність альтернативних джерел енергії (електричної та теплової);

(електричної та теплової); Рівень інвентаризації земель регіону державної та комунальної власності;

Виконання бюджетної програми "Державний фонд регіонального розвитку":

Рівень використання коштів дорожнього фонду, передбачених для будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах;

Рівень надходжень податку на доходи фізичних осіб на одну особу наявного населення станом на 1 січня попереднього року;

Рівень виконання доходів загального фонду зведеного бюджету області;

Обсяг доходів зведеного бюджету області ;

; Обсяг капітальних видатків зведеного бюджету області;

Рівень надходження плати за землю (земельного податку та орендної плати);

Вартість закупівель в електронній системі закупівель;

Відкриті торги які належать до сфери їх управління;

Прострочена кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати (з нарахуваннями) працівникам бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Перше підбиття підсумків буде за результатами першого кварталу.

Let's start the race!

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