Як будуть оцінювати керівників обладміністрацій
Ділюсь з вами Ключовими показниками ефективності (далі – KPI), які ми склали для оцінки голів обладміністрацій.
З цих KPI ми будемо щокварталу складати рейтинг та прив'язувати до неї систему мотивації.
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Складання KPI для менеджменту (у бізнесі чи у державному секторі) – завжди непроста річ. Але якщо у вашої системи є "однорідні елементи" (тобто елементи, які можна між собою порівнювати), то задача полегшується.
Ось кілька принципів, які ми заклали в цю систему:
– Ми сформулювали показники таким чином, щоб усі регіони могли "змагатися" між собою. Зазвичай ми прив'язуємось до темпу приросту. Це дозволяє порівнювати між собою регіони різних розмірів та різних ступенів розвитку.
– Показників не може бути багато, бажано не більше 25. Спочатку в нас вийшло біля 100 критеріїв. Але тим, кого система вимірює, з таким було б неможливо працювати, то довелось чимсь жертвувати.
– Ясно, в показники треба включати лише ті, на які очільники ОДА мають безпосередній вплив. Бажано, короткостроковий.
– Показники мають постійно оновлюватись на невеликий відсоток. З одного боку, якісь завдання можуть ставати менш актуальними, з іншого боку, система має бути сталою.
А ось, власне, сам перелік показників:
- Кількість дітей віком від трьох до п'яти років, охоплених дошкільною освітою;
- Кількість дітей з особливими освітніми потребами, охоплених інклюзивним навчанням;
- Розширення мережі опорних закладів загальної середньої освіти;
- Організація підвезення учнів до закладів загальної середньої освіти шкільним автобусом;
- Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яких влаштували до сімейних форм виховання;
- Кількість укладених декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу;
- Автономізація закладів охорони здоров'я вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) та екстреної медичної допомоги;
- Забезпечення комп'ютеризації та реєстрації в електронній системі охорони здоров'я закладів охорони здоров'я;
- Рівень охоплення щепленнями;
- Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких проведено капітальний ремонт, реконструкцію;
- Забезпечення прийняття в експлуатацію об'єктів незавершеного будівництва комунальної форми власності, проєктний строк реалізації яких перевищено на три та більше років;
- Охоплення території області спроможними територіальними громадами, які мають високий та середній рівень спроможності;
- Сумарна потужність альтернативних джерел енергії (електричної та теплової);
- Рівень інвентаризації земель регіону державної та комунальної власності;
- Виконання бюджетної програми "Державний фонд регіонального розвитку":
- Рівень використання коштів дорожнього фонду, передбачених для будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах;
- Рівень надходжень податку на доходи фізичних осіб на одну особу наявного населення станом на 1 січня попереднього року;
- Рівень виконання доходів загального фонду зведеного бюджету області;
- Обсяг доходів зведеного бюджету області;
- Обсяг капітальних видатків зведеного бюджету області;
- Рівень надходження плати за землю (земельного податку та орендної плати);
- Вартість закупівель в електронній системі закупівель;
- Відкриті торги які належать до сфери їх управління;
- Прострочена кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати (з нарахуваннями) працівникам бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів.
Перше підбиття підсумків буде за результатами першого кварталу.
Let's start the race!
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