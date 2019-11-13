Треба закінчувати цей "совок", – Дубілет про те, як політики сміються над власниками паїв

13 листопада парламент має намір розглянути законопроєкти про земельну реформу. Президент України Володимир Зеленський закликав нардепів підтримати законопроєкт №2178-10 про відкриття ринку землі. Документ передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на продаж земель сільгосппризначення всіх форм власності.

Мораторій на продаж землі – це якась неймовірна історія у стилі Кафки. Зараз, коли я опинився в уряді, побачив це зсередини.

Тим часом: Під Радою проходить мітинг проти відкриття ринку землі, принесли свиню в труні: фото

Ви навіть не уявляєте цинізм тих, хто виступає проти цієї реформи. "Картковиий будинок" відпочиває. В когось є банальні бізнес-інтереси, але в переважної більшості – це просто інструмент політичної боротьби або торгівлі за посади. Економіка та інтереси суспільства нікого не хвилюють.

Коли вони виступають з палкими промовами проти того, щоб українці вільно розпоряджалися своєю землею, вони реально думають: "Вот это я гоню! Лишь бы не заржать!". Серйозно.

Близько 7 млн українців отримали паї на землю. Треба захищати їх та не дати продатись задешево! От тільки 1,5 млн з них вже померли, здаючи свою землю за копійки.