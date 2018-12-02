Як дати друге життя старим і непотрібним речам: цікаві ідеї

Щороку у світі продають 70 мільйонів тонн одягу. Але дедалі більше тих, хто бореться з цим бездумним споживанням. Прихильників раціоналізму на планеті щороку стає більше на один відсоток. Адже це важливо не тільки для гаманця, а й для екології. Потрохи цю ідею починають підтримувати українці.

Українці активно почали давати друге життя речам, які вже відслужили. І пов'язано це зовсім не зі скрутою. Шукають якість і намагаються врятувати планету.

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В YouTube блогери, які розповідають, як стильно виглядати з секонд-хенду, назбирують сотні тисяч переглядів.

Топ-покупки з секонд-хенду: відео Irin Symchych

В секонд-хенді можна придбати, до прикладу, гірськолижну куртку за 100 гривень, а сорочку і кофтину – за 82 гривні. Усі речі в хорошому стані.

Проте послідовники розумного споживання навіть відходам із секондів знайшли застосування. Чотири роки Олег Звонарьов і Аня Сігорська займаються апсайклінгом – змінюють застосування старих речей. В їхньому випадку шиють сумки зі старих курток. Хоч це і складніше, ніж створити річ зі шматка нової шкіри.



Сумки зі старих курток

На створення одного рюкзака витрачають десять годин. Тому й собівартість навіть більша, ніж у сумки зі звичайного магазину. Частково це через те, що якість речі має бути найвищою.

Їх можна навантажувати, шлейки витримують, не вириваються. Сам виріб тримає форму та не пропускає вологу,

– засновниця бренду рюкзаків Анна Сігорська.

І якість дозволяє завдавати планеті менше шкоди.

Цей рюкзак може експлуатуватися продовж трьох або чотирьох років. І робиться це для того, аби було менше споживання. Чим рідше людина викидає речі і купує нові вироби, тим це краще для навколишнього середовища,

– пояснив засновник бренду рюкзаків Олег Звонарьов.

Ті ж, хто не наважуються на такі кроки, можуть розпочати з простого. Викинути або краще віддати все зайве. Те, що не приносить вам задоволення. А перед тим, як купувати, сім разів подумайте, чи це не буде ще однієї парою джинсів, яку ви одягнете лише декілька разів в сезон.

Скільки часу розкладається інше сміття: дивіться інфографіку: