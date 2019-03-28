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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Як діятимуть військові в разі обстрілів на виборах: відповідь бійця ЗСУ

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      Проросійські бойовики стали менше застосовувати легке озброєння на Донбасі. Вони відразу стріляють з великокаліберних артилерії та мінометів.

      За словами воєнкора 24 каналу, справжню мінометну артилерійську "зливу" влаштував ворог 27 березня.

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      В епіцентрі бойових дій були Луганщина та Світлодарська дуга, зокрема, селище Кримське. Там бойовики стріляли з артилерійських систем 122 міліметри, з мінометів обох калібрів. Також під обстріли потрапили сусідні селища Новотошківське та Попаснянське.

      За словами кореспондента, складається таке враження, що чим ближче вибори, то бойовики збільшують кількість обстрілів. Наче хочуть залякати виборців на Донбасі або зірвати голосування на самій передовій.

      Однак українські військові готові до провокацій на виборах. У них вже є інструкція, що робити у разі обстрілів 31 березня.

      В нас є сховище. В разі обстрілів буде завершена робота комісії і всі повинні бігти в це сховище, в якому буде запас води, їжі та медикаментів,
      – сказала військова батальйону "Донбас-Україні" Олександра.

      президентські вибори
      Як відбуватимуться вибори президента України

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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Війна на Донбасі Війна Україна – Росія Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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