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      Бойовики на Донбасі налякані новітньою зброєю ЗСУ: навіть "в Росії такої х**ма"

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      Проросійські бойовики дедалі більше бояться української зброї
      Проросійські бойовики дедалі більше бояться української зброї / battlefront.com

      Вже кілька місяців проросійські бойовики на Донбасі зазнають відчутних втрат. Самі вони, не приховуючи емоцій, звинувачують в цьому новітню зброю, якою забезпечили українську армію – про це засвідчив зміст розмови окупантів, відомий завдяки радіоперехопленню.

      Радіоперехоплення розмови бойовика "К" зі своїм "колегою" потрапило до представників групи "Інформаційний опір". У висловах бойовика – вся розгубленість і страх окупантів, які не очікували настільки ефективної роботи українських військових.

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      Примітно, що самі бойовики нарікають на брехню російських пропагандистських каналів, де досі розповідають, що ЗСУ воюють "брухтом".

      Мене добивають оті російські канали, які на Донбас х*й їздять. Мовляв, воює брухтом українська армія. Та давно вже це не так. Їм таку електроніку поставили, що в Росії такої х*йма,
      – говорить "К".

      І далі розповідає, що в українських бійців зброя з лазерним прицілюванням, а бойовики досі "лінійкою в очі світять".

      Що значить "світять лінійкою"? Очевидно, "К" мав на увазі лінійку стрілецьку. Це металева лінійка з нанесеними контурами цілей і мушкою. Призначена вона для навчання правилам стрільби і навчання прицілюванню. Таким висловом "К" натякає на примітивність зброї бойовиків та низьку точність стрільби із неї.

      "Їх артилерія прикриває, птури (ПТУР українською ПТКР, протитанкові керовані ракети – 24 канал). Наші бояться з-за амбразури навіть вилізти. Бо знають, що миттєво ПТУР прилетить. А їх навіть не чути. Наче з-під самого Львова летіло", – скаржився бойовик. 

      Тож недарма серед бойовиків на Донбасі стає все більше дезертирів – про що свідчать повідомлення розвідки Міноборони України. 

      Дивіться відео із записом перехопленої розмови (присутня ненормативна лексика):

       

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Зброя Операція Об'єднаних сил Збройні сили України
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