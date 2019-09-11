Як допомогти бездомним: в Україні з’явиться спеціальний довідник

Україна продовжує важливі соціальні ініціативи міст Європи. Тепер в нас з'явився довідник, в якому бездомні люди знайдуть корисну інформацію.

У Києві презентували довідник "ДЕ в Києві поїсти, помитися, переночувати", який допоможе не тільки безхатькам, а й тим, хто хоче їм допомогти.

Така ефективна річ вже набула популярності в Римі, Барселоні, Мілані, Варшаві, Мадриді та інших європейських містах.

У довіднику буде найпотрібніша інформація:

як відновити документи; де поїсти; чим доїхати до нічліжки; де найближчий клуб Анонімних алкоголіків, травмпункт чи ЦНАП.

Сам довідник буде і в паперовому форматі, і в pdf. Тому буде достатньо відкрити документ на телефоні і розповісти безхатькам? куди і з яким питанням вони можуть звернутись. Адже дуже часто вони самі не знають жодної інформації і немають, де її отримати.

Довідник видали Спільнота святого Егідія та рух "Молодь за мир" за підтримки Програми прямої допомоги уряду Австралії.

Волонтери передадуть довідник в усі організації та структури, які працюють із безпритульними, а також самим людям вулиці.