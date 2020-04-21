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      Як економічна криза вплине на рейтинг Зеленського та "Слуги народу"

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      Про вплив на владу розповів Антипович / rbc.ua

      Пандемія коронавірусу вже вплинула на економічну ситуацію в світі, зокрема, і в Україні. Економічна криза вдарить по владі, але політикам буде легко пояснювати будь-які фінансові проблеми саме коронавірусом.

      Таку думку висловив директор групи "Рейтинг" Олексій Антипович в інтерв’ю "РБК-Україна". Він вважає, що владі потрібно буде більше уваги приділити незахищеним верствам населення.

      Дізнайтеся більше Не думаю, що в Україні буде спалах недовіри до мене чи влади загалом, – Зеленський

      За словами Антиповича, якщо влада приділятиме більше уваги тим, хто втратив роботу і заробітки, а також бізнесу, який закриється за час карантину, то зможе отримати певні бонуси.

      Якщо вся державна машина працюватиме злагоджено та ефективно, то жодних електоральних втрат, Зеленський та "Слуга народу" не понесуть,
      – додав він.

      Експерт вважає, що влада може отримати навіть ще більшу підтримку, оскільки люди зараз шукають підтримки і захисту. "Напевно, система балансів буде працювати: економічно втратили, але психологічно захистилися. І на цих балансах буде триматися рейтинг влади", – наголосив Олексій Антипович.

      На думку експерта, зараз владі немає альтернативи, бо прихильник "Слуги народу" вже "не перебіжить в партію ЄС, ОПЗЖ, "Батьківщину"".

      У Мінекономіки прогнозують, що за підсумками 2020 року валовий внутрішній продукт України може впасти на 4,2%, інфляція зрости до 7%, а безробіття – до 9,4%. Більше прогнозів – за посиланням.

      Що відомо про рейтинг Володимира Зеленського та "Слуги народу": останні опитування

      • Якби президентські вибори в України проходили зараз, то Володимир Зеленський отримав би на 14 – 15% голосів більше, аніж у першому турі у 2019 році.
      • Лідером електоральних симпатій на виборах до Верховної Ради досі є партія "Слуга народу". Її готові підтримати 38,1% опитаних українців, які мають намір голосувати та визначилися з вибором.


      Як змінювалося ставлення українців до Зеленського / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Соціологічне дослідження Рейтинги Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Слуга народу Володимир Зеленський Світова криза 2020
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