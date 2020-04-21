Як економічна криза вплине на рейтинг Зеленського та "Слуги народу"
Пандемія коронавірусу вже вплинула на економічну ситуацію в світі, зокрема, і в Україні. Економічна криза вдарить по владі, але політикам буде легко пояснювати будь-які фінансові проблеми саме коронавірусом.
Таку думку висловив директор групи "Рейтинг" Олексій Антипович в інтерв’ю "РБК-Україна". Він вважає, що владі потрібно буде більше уваги приділити незахищеним верствам населення.
Дізнайтеся більше Не думаю, що в Україні буде спалах недовіри до мене чи влади загалом, – Зеленський
За словами Антиповича, якщо влада приділятиме більше уваги тим, хто втратив роботу і заробітки, а також бізнесу, який закриється за час карантину, то зможе отримати певні бонуси.
Якщо вся державна машина працюватиме злагоджено та ефективно, то жодних електоральних втрат, Зеленський та "Слуга народу" не понесуть,
– додав він.
Експерт вважає, що влада може отримати навіть ще більшу підтримку, оскільки люди зараз шукають підтримки і захисту. "Напевно, система балансів буде працювати: економічно втратили, але психологічно захистилися. І на цих балансах буде триматися рейтинг влади", – наголосив Олексій Антипович.
На думку експерта, зараз владі немає альтернативи, бо прихильник "Слуги народу" вже "не перебіжить в партію ЄС, ОПЗЖ, "Батьківщину"".
У Мінекономіки прогнозують, що за підсумками 2020 року валовий внутрішній продукт України може впасти на 4,2%, інфляція зрости до 7%, а безробіття – до 9,4%. Більше прогнозів – за посиланням.
Що відомо про рейтинг Володимира Зеленського та "Слуги народу": останні опитування
- Якби президентські вибори в України проходили зараз, то Володимир Зеленський отримав би на 14 – 15% голосів більше, аніж у першому турі у 2019 році.
- Лідером електоральних симпатій на виборах до Верховної Ради досі є партія "Слуга народу". Її готові підтримати 38,1% опитаних українців, які мають намір голосувати та визначилися з вибором.
Як змінювалося ставлення українців до Зеленського / Інфографіка 24 каналу
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