Як економити воду в побуті: декілька корисних порад

Тарифи ЖКГ знову підняли, у цей раз на воду. Щоб скоротити свої витрати та зекономити гроші – скористуйтеся простими порадами від 24 каналу.

Більшість українців не вимикають кран, коли чистять зуби, або відкривають кран на повну потужність поки миють посуд. Це все сприяє великим витратам.

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До вашої уваги кілька простих порад, які допоможуть заощадити:

Пральну та посудомийну машини потрібно завантажувати по максимуму. По можливості, використовуйте для прання режим без додаткового полоскання.

Під час миття посуду "вручну", користуйтеся невеликим напором води.

Дуже проблематично для економії води – це стара сантехніка. Потрібно замінити крани і злив у бачку унітаза, якщо вони пропускають воду. Зараз можна придбати сантехніку, яка буде допомагати економити воду та гроші.

На всі крани потрібно поставити розсіювачі-аератори. Струмінь буде змивати не гірше, але при цьому витрачається менше води.

Користуйтеся заглушкою для раковини. Це дозволить добитися значної економії води при чищенні зубів та голінні.

Замість прийняття ванни обмежитися душем. Витрати під час купання зменшаться приблизно в 3 рази.

У бачок унітазу можна покласти одну або дві пластикові пляшки з водою. Це допоможе зменшити обсяг бачка і витрати води на змивання.

Як економити воду у побуті: дивіться відео