Як економити воду в побуті: декілька корисних порад
Тарифи ЖКГ знову підняли, у цей раз на воду. Щоб скоротити свої витрати та зекономити гроші – скористуйтеся простими порадами від 24 каналу.
Більшість українців не вимикають кран, коли чистять зуби, або відкривають кран на повну потужність поки миють посуд. Це все сприяє великим витратам.
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До вашої уваги кілька простих порад, які допоможуть заощадити:
- Пральну та посудомийну машини потрібно завантажувати по максимуму. По можливості, використовуйте для прання режим без додаткового полоскання.
- Під час миття посуду "вручну", користуйтеся невеликим напором води.
- Дуже проблематично для економії води – це стара сантехніка. Потрібно замінити крани і злив у бачку унітаза, якщо вони пропускають воду. Зараз можна придбати сантехніку, яка буде допомагати економити воду та гроші.
- На всі крани потрібно поставити розсіювачі-аератори. Струмінь буде змивати не гірше, але при цьому витрачається менше води.
- Користуйтеся заглушкою для раковини. Це дозволить добитися значної економії води при чищенні зубів та голінні.
- Замість прийняття ванни обмежитися душем. Витрати під час купання зменшаться приблизно в 3 рази.
- У бачок унітазу можна покласти одну або дві пластикові пляшки з водою. Це допоможе зменшити обсяг бачка і витрати води на змивання.
Як економити воду у побуті: дивіться відео
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