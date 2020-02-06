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      Як економити воду в побуті: декілька корисних порад

      135 Читать новость на русском
      Як економити воду / 24tv.ua

      Тарифи ЖКГ знову підняли, у цей раз на воду. Щоб скоротити свої витрати та зекономити гроші – скористуйтеся простими порадами від 24 каналу.

      Більшість українців не вимикають кран, коли чистять зуби, або відкривають кран на повну потужність поки миють посуд. Це все сприяє великим витратам.

      Читайте також: В Україні зросли тарифи на воду

      До вашої уваги кілька простих порад, які допоможуть заощадити:

      • Пральну та посудомийну машини потрібно завантажувати по максимуму. По можливості, використовуйте для прання режим без додаткового полоскання.
      • Під час миття посуду "вручну", користуйтеся невеликим напором води.
      • Дуже проблематично для економії води – це стара сантехніка. Потрібно замінити крани і злив у бачку унітаза, якщо вони пропускають воду. Зараз можна придбати сантехніку, яка буде допомагати економити воду та гроші.
      • На всі крани потрібно поставити розсіювачі-аератори. Струмінь буде змивати не гірше, але при цьому витрачається менше води.

      через GIFER

      • Користуйтеся заглушкою для раковини. Це дозволить добитися значної економії води при чищенні зубів та голінні.
      • Замість прийняття ванни обмежитися душем. Витрати під час купання зменшаться приблизно в 3 рази.

      через GIFER

      • У бачок унітазу можна покласти одну або дві пластикові пляшки з водою. Це допоможе зменшити обсяг бачка і витрати води на змивання.

      Як економити воду у побуті: дивіться відео

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Гроші Комунальні послуги Ціни Тарифи Водопостачання
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