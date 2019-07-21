Як голосують у пологових будинках

У пологових будинках також облаштували виборчі дільниці. Жінки, які днями народили і ті, які готуються стати мамами, теж заповнили свої бюлетені. Кажуть, навіть народжуючи у лікарні, символічно роблять вибір на користь майбутнього своїх дітей.

Мар'яна мала от-от стати мамою. Вона стверджувала, що перед найважливішою подією у своєму житті повинна виконати ще й громадянський обов'язок, тому збирається на вибори.

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"Паспорт, ідентифікаційний код та йду голосувати. А настрій який? хороший , позитивний, тому що я йду вибирати майбутнє своєї дитини", – розповіла вагітна Мар'яна.



Породіллі голосують

У списку цього львівського пологового – 54 людини. Разом із породіллями голосує і медперсонал, що на зміні.

Лікар чергує до 8 години вечора, тому ми голосуємо також. Чергові лікарі голосують і відповідно жінки, які лежать в стаціонарі. Всі жінки в нас проінформовані. 16 з них вже проголосували. Я думаю, що активність збільшиться після обіду, коли пройдуть обходи лікарів,

– пояснила акушер-гінеколог Наталія Куновська.



Наталія Куновська

За перші декілька годин роботи спецдільниці вже проголосувала половина із списку. Про те, що можна буде це зробити у пологовому, жінок попередили напередодні у четвер.

"В пологовому не планувала, але голосувати планувала. Я вже раз змінювала місце реєстрації, от тут знову мусила змінювати знову", – повідомила породілля Анастасія.

Списки формував сам головний лікар і ми мали до обіду п'ятниці подати ці списки. Так що ті, хто сьогодні прибули, на жаль, не зможуть проголосувати. 19 правила однакові для всіх і для спеціальної і для більшої виборчої дільниці,

– заявив голова виборчої дільниці у пологовому будинку Олексій Попович.

Щоправда, у пологовому можна проголосувати лише за партію. За кандидатів-мажоритарників на спеціальних дільницях не голосують.