Як кандидат у губернатори Одеси Болдін "відмазував" від СІЗО підозрюваного у вбивстві Гандзюк

Адвокат Гурвіца і захисник підозрюваного у справі Гандзюк. Що відомо про кандидата в губернатори Одеси Болдіна.

При Порошенку вбивці Катерини Гандзюк не отримали ні термінів, ні вироків. Розслідування не зрушила з точки і при Зеленському. Більш того, президент включив захисника одного з підозрюваних у вбивстві в список кандидатів на крісло глави Одеської ОДА. Кілька фактів про Максима Болдіна, які проллють світло на те, хто він такий, чому новина про його можливе призначення викликала стільки резонансу і яке відношення він має до справи про одне з найбільш жорстоких вбивств в історії незалежної України.

Справа Гандзюк

2 травня 2019 року суд відпустив з-під варти підозрюваного в причетності до вбивства активістки Катерини Гандзюк Ігоря Павловського під домашній арешт із зобов'язанням носити браслет. ЗМІ називають його організатором і посередником між замовниками та виконавцями: він передавав гроші "за роботу" Сергію торбину, який і керував групою нападників. Незадовго до зміни запобіжного заходу прокуратура пом'якшила звинувачення підозрюваному. Все це – заслуга його адвоката Максима Болдіна. Активісти ініціативної групи "Хто замовив Катю Гандзюк" заявили: Болдін вводив суд в оману і навмисне зривав процес, щоб один з можливих вбивць Гандзюк вийшов із СІЗО.

Ми знаємо, що ототожнювати адвоката з клієнтом – не дуже правильно. Але Болдін не просто "виконує свою роботу". Він бреше заради свободи вбивці,

– йдеться в заяві.

За даними активістів, в суді Болдін брехав про нібито незадовільний стан здоров'я свого підзахисного, разом вони зривали допити, прикриваючись довідками однієї з Одеських лікарень про чи не "передсмертний" стан Павловського. Однак після виходу з СІЗО Павловський навіть не потрапив до лікарні, він зустрічався з друзями і "насолоджувався життям і, наприклад, вільно відвідував футбол". Ще один цікавий факт: після звільнення підозрюваний раптово проміняв рідний Херсон на Одесу. Більше того, в серпні цього року його справу передали в Приморський суд Одеси для укладення угоди зі слідством без згоди потерпілих. "Знову Одеса. Який збіг! Всі ці факти вказують на те, що Максим Болдін прекрасно усвідомлює провину свого підзахисного, але вживає всіх можливих заходів – чесні і не дуже для того, щоб "Собака" (кличка Павловського в кримінальних колах – ред.) залишився безкарним", – заявили активісти.

Чи може Павловський бігти або загрожує його перебування на волі життю і здоров'ю інших людей? На ці питання відповів п'яний ексдепутат Євген Ріщук, якого називають одним із замовників вбивства Гандзюк. Вчора він побив депутата райради і погрожував вбивством ще одній людині. Якщо таке дозволяють собі можливі замовники, на що здатні найняті ними виконавці?

Громадський резонанс

Новина про можливе призначення Болдіна губернатором Одеси спровокувала хвилю громадського обурення. На сайті президента зареєстрована петиція з вимогою не допустити призначення. Зібрано вже більше 2 тисяч підписів. Автор петиції вказує: і без справи Гандзюк до Болдіна занадто багато питань. Якщо хто і повинен ним цікавитися, то не "кадровики" Офісу президента, а правоохоронні органи. На його рахунку звинувачення за трьома стаття Кримінального кодексу, підозри в розкраданнях і організації корупційних схем.

У 2011 році Болдіну було пред'явлено звинувачення за ч. 5 ст. 191 КК України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою, в особливо великих розмірах. Пізніше до звинувачення додалися ще дві статті – перевищення влади або службових повноважень (ч. 1 ст. 365 КК України) та службова недбалість (ст. 367 КК України).

Незважаючи на очевидне кримінальне минуле сьогодні Болдін очолює Раду громадського контролю при Державному бюро розслідувань. Всупереч вимозі закону Болдін відмовляється оприлюднити декларацію про доходи, про що свідчать офіційні відповіді на адвокатські запити від НАПКА і ДБР.

"Також, я маю низку фактів, які доводять безпосередню участь громадянина Болдіна М.Я. в створенні катастрофічної ситуації навколо діяльності Одеського медичного університету та рейдерського захоплення будівлі ВНЗ", – пише автор петиції.

Одеса мама

Кримінальні справи проти Болдіна стосуються його діяльності в Одеській міській раді. Він очолював юридичний департамент, був правою рукою і особистим адвокатом мера Едуарда Гурвіца. На виборах 2002 року Болдін навіть прописав боса в своїй квартирі, щоб той формально став "одеситом" і отримав можливість балотуватися. У 2011 році Болдін став фігурантом відомої в Одесі "справи Смоляра". Тоді разом з начальником представництва з управління комунальною власністю Едуардом Смоляром і його заступником Михайлом Міхельманом він незаконно заволодів 23 об'єктами комунальної власності, включаючи Центральний палац одруження. За даними слідства, Болдін особисто завізував рішення міськради про "бартерний обмін" 23-х приміщень в історичному центрі на одну-єдину будівлю в районі Другий Застави. У 2014 році Приморський суд Одеси визнав це "службовою недбалістю" і звільнив Болдіна від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням терміну давності. Свою роль у звільненні міг зіграти тодішній заступник начальника ГУ СБУ в Одеській області Джумбер Романадзе, якому Болдін доводиться зятем.

За найскромнішими оцінками, злочинна діяльність Болдіна в міськраді завдала місту збитків в розмірі 37,1 млн грн, що за курсом 2011 року становить 4,5 млн доларів США.

Багатомільйонні розкрадання, протести громадських активістів, зв'язку з одіозними особистостями. Цього більш ніж достатньо, щоб Болдін як мінімум завершив публічну кар'єру, як максимум – сів на лаву підсудних. Тим часом далі оголошення прізвищ претендентів у Зеленського поки не пішли. Резонанс навколо Одеської ОДА ущух. Можливо, Офіс президента взяв паузу, щоб ще раз вивчити запропоновані кандидатури. Залишається сподіватися, що на цей раз список гарненько "просіють".