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      Автор блогу: Тимур Курганов, видавець і літературний критик

      Як кардинально змінити своє життя: наукові факти

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      Мел Роббінс "Правило 5 секунд" / Фабула

      Кожен з нас будує плани на майбутнє, мріє про реалізацію далекосяжних цілей. Найчастіше ми думаємо: "Ну, ось із понеділка почну!" або "З нового року зроблю". Не вагайтесь! Треба починати робити зараз, бо насправді нам потрібно лише 5 секунд, щоб прийняти рішення, змінити поведінку та хід своїх думок.

      Усім, хто хоче змінити себе на краще, я рекомендую книжку Мел Роббінс "Правило 5 секунд".

      Мел Роббінс – одна з найбільш відомих мотиваційних лекторів у світі, її виступ на конференції TED набрав понад 20 мільйонів переглядів на платформі YouTube. Книжка "Правило 5 секунд" входить у топ-5 Аmazon і перекладена 29 мовами світу. У своїй роботі Мел Роббінс опирається на наукові факти про формування звички, наводить захопливі та дивовижні приклади з історії, мистецтва й бізнесу.

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      Мета книжки – пробудити в кожному сміливість для прийняття рішень, змін своїх думок і поведінки. Щоб цього досягти, вистачить 5 секунд, але необхідно зняти внутрішні блоки та дозволити собі діяти. Дотримуючись порад авторки, ви перетворитесь на людину, яка не відкладає справи на потім, а готова діяти одразу. Якщо ви звикли обмірковувати кожен рух, то ви знайдете енергію і впевненість для того, щоб перестати думати і насправді почати рухатися. Від кращого життя вас відділяє лише одне рішення. Сміливість починається з підйому з ліжка, готовності вийти із зони комфорту, здатності ділитися своїми думками.

      Найскладніше – це змусити себе діяти. Коли ви ставите собі мету, то мозок створює перелік завдань, які допоможуть досягти її. Науково доведено, що розум тісно пов'язаний з інстинктами, тому, коли справа доходить до змін, ти довіряєш тільки собі. Правило не робить рішення простими, воно допомагає підвести до самого рішення.

      Нещодавно мені трапилось висловлювання, яке дуже точно характеризує цю книжку: "Я хочу бути щасливим, Господи, що мені робити? – Почни приймати рішення"

      Мел Роббінс закликає подолати свій страх. У книжці дуже багато прикладів, які доводять, що не потрібно відступати від своєї цілі через страх невдачі. Ви повинні працювати на те, чого дійсно хочете. Напевно, ви знаєте гру Angry Birds. Бренд Rovio, який створив гру, запустив 51 невдалий варіант перед фінальною версією. Вони не здалися – і їхня гра стала відома в усьому світі. У вас є одне життя, і воно триває зараз. Тому живіть у теперішньому та не піддавайтеся своїм страхам. Якщо ви не навчитеся виокремлювати свої почуття, сумніви та страх поразки від дій, то ніколи не розкриєте свій істинний потенціал – саме це головний меседж книжки.

      правило 5 секунд
      Книга "Правило 5 секунд" може бути чудовим подарунком для друзів та рідних

      П'ять цитат з книжки:

      • Сміливість – це здатність робити речі, які здаються складними, страшними або сумнівними.
      • Ваші пориви, пов'язані з метою, — спонукання та інстинкти – не забарилися, щоб указати вам шлях. Вам потрібно навчитися покладатися на них. Тому що, як показує історія, ви не знаєте, коли на вас звалиться найбільше натхнення у вашому житті і куди це відкриття приведе вас, якщо ви достатньо собі довіритесь, щоб діяти відповідно до нього.
      • Коли ви відчуваєте порив до дії задля досягнення мети, ви повинні відрахувати 5-4-3-2-1 і здійснити фізичний рух, бо ваш мозок зупинить вас.
      • Потрібна мудрість, щоб знати, що тобі робити для покращення свого життя. Потрібна мужність, щоб змусити себе діяти.
      • Відрахування і рух – це дії. Ви зможете домогтися помітних змін, якщо навчите себе вживати дії, коли зазвичай ви передумували й зупиняли себе.

      Автор: Тимур Курганов

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      Автор: Під обкладинкою
      Теги: Новини політики Новини України Новини культури Публікації Мотивація Книги
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