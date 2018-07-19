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Як ловлять російських шпигунів і руйнують агентурну мережу Путіна

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Слідкування за міжнародними експертами ОБСЄ, збір даних щодо енергетичної сектору Польщі, лобіювання інтересів Росії у США, постійне втручання у справи України – усе це справа рук агентів російських спецслужб, які вишукують секретну інформацію на сусідів задля використання її проти них же. Проте, далеко не все їм вдається.

Росіянка Марія Бутіна три роки навчалася в Американському університеті у Вашингтоні, де, за офіційною версією, вивчала міжнародні відносини. Насправді ж вона була російською шпигункою.

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Бутіну затримали в день, коли Трамп і Путін зустрічалися у Фінляндії. Американська прокуратура звинувачує росіянку у незаконному лобіюванні інтересів Росії. Бутіну підозрюють у зв'язках з російськими спецслужбами. Слідчі встановили: Бутіна мала стосунки з одним із членів Республіканської партії США, і з його допомогою збирала інформацію на американських політиків і, ймовірно, передавала її в Москву. У Кремлі звинуватили ФБР у непрофесійності.


Російська шпигунка Марія Бутіна

Знайшли російських шпигунів і в спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ, яка працює на сході України. Журналісти німецького каналу ARD з'ясували, що один з міжнародних спостерігачів зливав внутрішні матеріали місії російському ФСБ. Зокрема, інформацію про розміщення офісів місії на окупованих територіях, персональні дані міжнародних спостерігачів і навіть їхні особисті вподобання і слабкості.

У березні 2018 польське Агентство внутрішньої безпеки взяло під варту громадянина Марека В. Його особисті дані не розголошують, щоб не завадити слідству. Затриманий працював у міністерстві енергетики Польщі.

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Чиновника звинуватили у передачі російській розвідці інформації про плани Варшави блокувати зведення «Північного потоку-2». Дані збирав за допомогою соцмереж, до своєї діяльності долучив 600 польських політиків, чиновників та бізнесменів.

Найгучнішим викриттям в Україні стало затримання перекладача прем’єра Володимира Гройсмана – Станіслава Єжова. Українська СБУ встановила: за завданням російських кураторів він збирав інформацію про діяльність українських урядових структур. Завербували Єжова під час відрядження. Доки СБУ готувала спецоперацію, Єжов працював у Кабміні.


Перекладач прем'єра Станіслав Єжов виявився російським шпигуном

Він навіть перекладав українському прем'єру під час його зустрічі з британською колегою Терезою Мей. В СБУ заявили: використовували шпигуна, щоб дезінформувати росіян. Зараз Єжов перебуває за ґратами в очікуванні розгляду справи по суті.

Для прикриття своїх розвідників росіяни використовують власні закордонні дипломатичні представництва. Найбільш чорним днем для агентурної мережі РФ за кордоном стало 26 березня 2018. Низка країн у відповідь на отруєння у Солсбері оголосила про висилку російських дипломатів, назвавши їх незадекларованими розвідниками. Унаслідок такого масштабного дипломатичного демаршу до Росії повернулося 152 російських дипломати. Найбільше вислали з США – 60. З України додому поїхали 13 працівників російського МЗС.

Теги: Новини Росії Володимир Путін Видворення російських дипломатів
Джерело: 24 канал
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