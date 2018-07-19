Как ловят российских шпионов и разрушают агентурную сеть Путина

Слежение за международными экспертами ОБСЕ, сбор данных относительно энергетического сектора Польши, лоббирование интересов России в США, постоянное вмешательство в дела Украины – все это дело рук агентов российских спецслужб, которые выискивают секретную информацию на соседей для использования ее против них. Однако, далеко не все им удается.

Россиянка Мария Бутина три года училась в Американском университете в Вашингтоне, где, по официальной версии, изучала международные отношения. На самом деле она была русской шпионкой.

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Бутину задержали в день, когда Трамп и Путин встречались в Финляндии. Американская прокуратура обвиняет россиянку в незаконном лоббировании интересов России. Бутину подозревают в связях с российскими спецслужбами. Следователи установили: Бутина имела отношения с одним из членов Республиканской партии США, и с его помощью собирала информацию на американских политиков и, вероятно, передавала ее в Москву. В Кремле обвинили ФБР в непрофессионализме.

Российская шпионка Мария Бутина

Нашли российских шпионов и в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая работает на востоке Украины. Журналисты немецкого канала ARD выяснили, что один из международных наблюдателей сливал внутренние материалы миссии российскому ФСБ. В частности, информацию о размещении офисов миссии на оккупированных территориях, персональные данные международных наблюдателей и даже их личные предпочтения и слабости.

В марте 2018 польское Агентство внутренней безопасности взяло под стражу гражданина Марека В. Его личные данные не разглашаются, чтобы не помешать следствию. Задержанный работал в министерстве энергетики Польши.

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Чиновника обвинили в передаче российской разведке информации о планах Варшавы блокировать строительство "Северного потока-2". Данные собирал с помощью соцсетей, к своей деятельности привлек 600 польских политиков, чиновников и бизнесменов.

Самым громким разоблачением в Украине стало задержание переводчика премьера Владимира Гройсмана – Станислава Ежова. Украинская СБУ установила: по заданию российских кураторов он собирал информацию о деятельности украинских правительственных структур. Завербовали Ежова во время командировки. Пока СБУ готовила спецоперацию, Ежов работал в Кабмине.

Переводчик премьера Станислав Ежов оказался российским шпионом

Он даже переводил украинскому премьеру во время его встречи с британской коллегой Терезой Мэй. В СБУ заявили: использовали шпиона, чтобы дезинформировать россиян. Сейчас Ежов находится за решеткой в ​​ожидании рассмотрения дела по существу.

Для прикрытия своих разведчиков россияне используют собственные зарубежные дипломатические представительства. Самым большим черным днем ​​для агентурной сети РФ за рубежом стало 26 марта 2018 года. Ряд стран в ответ на отравление в Солсбери объявила о высылке российских дипломатов, назвав их незадекларированными разведчиками. В результате такого масштабного дипломатического демарша в Россию вернулось 152 российских дипломата. Больше всего выслали из США – 60. Из Украины домой поехали 13 сотрудников российского МИД.