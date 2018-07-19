Как ловят российских шпионов и разрушают агентурную сеть Путина
Слежение за международными экспертами ОБСЕ, сбор данных относительно энергетического сектора Польши, лоббирование интересов России в США, постоянное вмешательство в дела Украины – все это дело рук агентов российских спецслужб, которые выискивают секретную информацию на соседей для использования ее против них. Однако, далеко не все им удается.
Россиянка Мария Бутина три года училась в Американском университете в Вашингтоне, где, по официальной версии, изучала международные отношения. На самом деле она была русской шпионкой.
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Бутину задержали в день, когда Трамп и Путин встречались в Финляндии. Американская прокуратура обвиняет россиянку в незаконном лоббировании интересов России. Бутину подозревают в связях с российскими спецслужбами. Следователи установили: Бутина имела отношения с одним из членов Республиканской партии США, и с его помощью собирала информацию на американских политиков и, вероятно, передавала ее в Москву. В Кремле обвинили ФБР в непрофессионализме.
Российская шпионка Мария Бутина
Нашли российских шпионов и в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая работает на востоке Украины. Журналисты немецкого канала ARD выяснили, что один из международных наблюдателей сливал внутренние материалы миссии российскому ФСБ. В частности, информацию о размещении офисов миссии на оккупированных территориях, персональные данные международных наблюдателей и даже их личные предпочтения и слабости.
В марте 2018 польское Агентство внутренней безопасности взяло под стражу гражданина Марека В. Его личные данные не разглашаются, чтобы не помешать следствию. Задержанный работал в министерстве энергетики Польши.
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Чиновника обвинили в передаче российской разведке информации о планах Варшавы блокировать строительство "Северного потока-2". Данные собирал с помощью соцсетей, к своей деятельности привлек 600 польских политиков, чиновников и бизнесменов.
Самым громким разоблачением в Украине стало задержание переводчика премьера Владимира Гройсмана – Станислава Ежова. Украинская СБУ установила: по заданию российских кураторов он собирал информацию о деятельности украинских правительственных структур. Завербовали Ежова во время командировки. Пока СБУ готовила спецоперацию, Ежов работал в Кабмине.
Переводчик премьера Станислав Ежов оказался российским шпионом
Он даже переводил украинскому премьеру во время его встречи с британской коллегой Терезой Мэй. В СБУ заявили: использовали шпиона, чтобы дезинформировать россиян. Сейчас Ежов находится за решеткой в ожидании рассмотрения дела по существу.
Для прикрытия своих разведчиков россияне используют собственные зарубежные дипломатические представительства. Самым большим черным днем для агентурной сети РФ за рубежом стало 26 марта 2018 года. Ряд стран в ответ на отравление в Солсбери объявила о высылке российских дипломатов, назвав их незадекларированными разведчиками. В результате такого масштабного дипломатического демарша в Россию вернулось 152 российских дипломата. Больше всего выслали из США – 60. Из Украины домой поехали 13 сотрудников российского МИД.