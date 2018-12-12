Як може змінитися курс долара до 2021 року: позитивний і негативний прогнози

Міністерство економічного розвитку та торгівлі оприлюднило черговий консенсус-прогноз, в якому відомство припускає, як розвиватиметься економіка України найближчими роками (2020-2021 роки). Стосуються ці дані й курсу долара.

Уся ця інформація міститься у випуску за грудень видання "Україна: перспективи розвитку. Консенсус-прогноз", який оприлюднило міністерство.

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Відповідно до прогнозу, обмінний курс долара у 2020 році у середньому складе 30,9 гривні, щоправда вже у грудні долар може коштувати 32 гривні.

У 2021 році "зелений" може подорожчати вже до 31,65 гривні або до 33,8 гривні станом на кінець цього року.

Крім того, у міністерстві опублікували позитивні та негативні прогнози щодо курсу долара.

Позитивний прогноз:

– 2019 рік – 27 гривень за долар;

– 2020 рік – 29 гривень за долар;

– 2021 рік – 30,4 гривні за долар.

Негативний прогноз:

– 2019 рік – 32 гривні за долар;

– 2020 рік – 35,4 гривні за долар;

– 2021 рік – 28,4 гривні за долар.

Зауважимо, що основний прогноз на думку економістів є найбільш імовірним. Якщо ж Україна прискорить економічні реформи та залучить інвестиції, може реалізуватися позитивний прогноз. У разі загострення військової агресії з боку Росії, подорожчання енергоресурсів може реалізуватися негативний сценарій.

Нагадаємо, відповідно до цифр, які Кабмін заклав у Бюджет на 2019 рік, курс долара буде на рівні 29,4 гривні.

Що таке "Україна: перспективи розвитку (Консенсус-прогноз)"? Це періодичне видання Міністерства економічного розвитку та торгівлі, підготовлене департаментом економічної стратегії та макроекономічного прогнозування, головною метою діяльності якого є вироблення рекомендацій економічної політики щодо забезпечення стабільного й збалансованого економічного зростання України та макроекономічне прогнозування можливих сценаріїв розвитку країни.

Що таке консенсус-прогноз? Це усереднені значення основних прогнозних показників економічного розвитку України, що є розрахованими як медіана на основі експертних оцінок учасників опитування провідних фахівців у сфері макроаналізу та прогнозування.