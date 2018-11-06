17:09
6 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Складні стосунки Жиріновського і мігрантів. Путін повертає СРСР
      Вєсті Кремля
      22:33, 5 листопада
      Вєсті.UA. Як Ляшко осідлав паровоз. Міцний кулак вождя Киви
      Вєсті.UA
      22:04, 5 листопада
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Програми ЦРУ. За кадром
      ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Як нова столична квартира може перетворитися на "валізу без ручки"

      ЦРУ. За кадром 450 Читать новость на русском

      Інвестори нових квартир перетворюються на заручників, так само як і місто, яке змушене вирішувати проблеми цих людей. А вирішити їх непросто, адже будинки неможливо узаконити через велику кількість порушень при будівництві.

      Днями лівий берег Києва завмер у заторах. А все через те, що мешканці комплексу "Мега-сіті" на Харківському шосе вийшли на імпровізовану акцію протесту. Вони перекрили важливу транспортну артерію – Харківське шосе.

      Читайте також: Холодний душ для киян: як людей змусили заплатити за відсутність гарячої води

      На такий відчайдушний крок люди пішли через те, що їхні будинки відключили від електрики, а відтак в оселях пропало не лише світло, а й вода, опалення, припинили роботу ліфти, не працювала каналізація.

      Мешканці ЖК
      Мешканці ЖК "Мега-сіті" перекрили Харківське шосе

      "Мега-сіті" виправдовує свою назву тим, що це справді величезний житловий комплекс, який має 33 поверхи та 6 секцій. Тому відключення електрики для цих людей – величезна проблема.

      Справа у тому, що комплекс заборгував компанії "ДТЕК" три мільйони гривень. За це приватна компанія, що постачає електрику, її відключила. Але люди почали запевняти, що вчасно сплачували за усіма платіжками обслуговуючий організації, яка і мала гасити борги, то куди ж пішли гроші? Таким чином, хтось сплачував, а хтось забував. Так борг накопичився, а страждати довелося усім разом.

      Кардинальний крок мешканців "Мега-сіті" допоміг вирішити проблему. Київська влада ініціювала термінові наради між керівниками обслуговуючих організацій ЖК та постачальниками електроенергії та домовились про реструктуризацію боргу.

      Світло в оселі подали. Але головну проблему вирішити не вдалося. І вона зовсім не в боргах мешканців. Справа у тому, що комплекс "Мега-сіті" це такий собі самобуд, один із проектів сумнозвісного забудовника Анатолія Войцеховського.

      Анатолій Войцеховський
      Анатолій Войцеховський підозрюється в ухиленні від сплати податків на суму 12,5 мільйона гривень

      Анатолій Войцеховський брав в оренду земельні ділянки за будь-яким призначенням, наприклад, під автостоянку, будівництво школи чи торгового центру. А будував те, що вважав за потрібне – височенні житлові будинки. По всьому Києву майоріла яскрава реклама цих будівництв, ціна за квадратний метр відверто підкуповувала.

      А от що із дозвільними документами? Їх на будівництво зазвичай не було взагалі. Але нікого з контролюючих органів це не турбувало.

      За кілька років на мапі Києва з’явилося понад 40 височенних самобудів – від околиць до самого центру, і жоден контролюючий орган не зміг зупинити будівельну техніку.

      Читайте також: У Києві майже 2 тисячі людей залишились без світла: мешканці одного з будинків перекрили шосе

      Частина так званих "будинків Войцеховського", як от "Мега-сіті", вже заселена, їх під'єднали до комунікацій, хоча дозвільної документації на це немає. Частина будинків і досі стоять, мов привиди, їх покинули і нічого не будують.

      Чому таке взагалі могло статися, адже будинки з’являлись на цих ділянках не за один день. Проте ані КМДА, ані ДАБІ, ані прокуратура – ніхто не звертав уваги.

      Журналісти програми ходили до відділів продажу в ролі клієнтів та питали чи немає проблем з будівництвом та цією компанією. У відповідь менеджери розповідали, що таки є певні проблеми із дозволами, але в нашій корупційній країні все швидко вирішується, так що не турбуйтесь. Про розв'язання проблем із документацією за хабарі чиновникам менеджер говорив дуже впевнено і не соромлячись.

      Очевидно цей аргумент і справді був переконливим, на жаль, в нашому розумінні вкоренилася думка, що інакше питання в країні вирішити не можна. Тим більше, якщо це стосується будівництва і дозволів.

      Це і є головною проблемою тих 40 будівництв Войцеховського та зокрема "Мега-сіті". Жоден із будинків за стандартною процедурою не введений в експлуатацію. Електрика подається за так званими тимчасовими дозволами, які продовжують кожен рік. Деякі суди навіть виносили рішення знести той чи інший комплекс. Але ж ніхто не піде на такий крок, бо надто велика соціальна відповідальність.

      Читайте також:  Люди перекрили дороги: у Тернополі вартість проїзду у транспорті зросла вдвічі

      Проблема є, вона величезна. Але досі ніхто з чиновників не запропонував дієвого механізму її вирішення. Амністувати усі ці забудови за раз – не вийде. І ось тому мені здається, що для мешканців "Мега-сіті" та інших комплексів – "колег у нещасті" – цей протест не останній.

      Але і для решти українців їхня історія має стати уроком. Не треба вкладати гроші у будівництво, якщо ви досконало не вивчите документацію.
      Повірте, це не банальна порада, не просто слова – аби потім не жалкувати та не виходити на подібні протести.

      Автор: Тетяна Мартинюк
      Теги: Новини України Новини Києва ЦРУ. За кадром Відеоблоги Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Зірвана сесія та бійка: як псевдоактивісти жорстоко воюють за землю на Львівщині
      сьогодні , 17:01 Зірвана сесія та бійка: як псевдоактивісти жорстоко воюють за землю на Львівщині
      Тетяна Мартинюк
      Фашисти та українці на вулицях Києва: кривава осінь 43-го
      сьогодні , 09:00 Фашисти та українці на вулицях Києва: кривава осінь 43-го
      Євгенія Мазур
      Что уже понятно по делу Гандзюк и каких улик не хватает
      сьогодні , 17:00 Что уже понятно по делу Гандзюк и каких улик не хватает
      Юрій Бутусов
      Як нова столична квартира може перетворитися на "валізу без ручки"
      сьогодні , 16:00 Як нова столична квартира може перетворитися на "валізу без ручки"
      Тетяна Мартинюк
      Відставка Луценка потрібна лише самому Луценку
      сьогодні , 15:40 Відставка Луценка потрібна лише самому Луценку
      Артем Овдієнко
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук