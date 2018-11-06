Інвестори нових квартир перетворюються на заручників, так само як і місто, яке змушене вирішувати проблеми цих людей. А вирішити їх непросто, адже будинки неможливо узаконити через велику кількість порушень при будівництві.

Днями лівий берег Києва завмер у заторах. А все через те, що мешканці комплексу "Мега-сіті" на Харківському шосе вийшли на імпровізовану акцію протесту. Вони перекрили важливу транспортну артерію – Харківське шосе.

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На такий відчайдушний крок люди пішли через те, що їхні будинки відключили від електрики, а відтак в оселях пропало не лише світло, а й вода, опалення, припинили роботу ліфти, не працювала каналізація.



Мешканці ЖК "Мега-сіті" перекрили Харківське шосе

"Мега-сіті" виправдовує свою назву тим, що це справді величезний житловий комплекс, який має 33 поверхи та 6 секцій. Тому відключення електрики для цих людей – величезна проблема.

Справа у тому, що комплекс заборгував компанії "ДТЕК" три мільйони гривень. За це приватна компанія, що постачає електрику, її відключила. Але люди почали запевняти, що вчасно сплачували за усіма платіжками обслуговуючий організації, яка і мала гасити борги, то куди ж пішли гроші? Таким чином, хтось сплачував, а хтось забував. Так борг накопичився, а страждати довелося усім разом.

Кардинальний крок мешканців "Мега-сіті" допоміг вирішити проблему. Київська влада ініціювала термінові наради між керівниками обслуговуючих організацій ЖК та постачальниками електроенергії та домовились про реструктуризацію боргу.

Світло в оселі подали. Але головну проблему вирішити не вдалося. І вона зовсім не в боргах мешканців. Справа у тому, що комплекс "Мега-сіті" це такий собі самобуд, один із проектів сумнозвісного забудовника Анатолія Войцеховського.



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Анатолій Войцеховський брав в оренду земельні ділянки за будь-яким призначенням, наприклад, під автостоянку, будівництво школи чи торгового центру. А будував те, що вважав за потрібне – височенні житлові будинки. По всьому Києву майоріла яскрава реклама цих будівництв, ціна за квадратний метр відверто підкуповувала.

А от що із дозвільними документами? Їх на будівництво зазвичай не було взагалі. Але нікого з контролюючих органів це не турбувало.

За кілька років на мапі Києва з’явилося понад 40 височенних самобудів – від околиць до самого центру, і жоден контролюючий орган не зміг зупинити будівельну техніку.

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Частина так званих "будинків Войцеховського", як от "Мега-сіті", вже заселена, їх під'єднали до комунікацій, хоча дозвільної документації на це немає. Частина будинків і досі стоять, мов привиди, їх покинули і нічого не будують.



Чому таке взагалі могло статися, адже будинки з’являлись на цих ділянках не за один день. Проте ані КМДА, ані ДАБІ, ані прокуратура – ніхто не звертав уваги.

Журналісти програми ходили до відділів продажу в ролі клієнтів та питали чи немає проблем з будівництвом та цією компанією. У відповідь менеджери розповідали, що таки є певні проблеми із дозволами, але в нашій корупційній країні все швидко вирішується, так що не турбуйтесь. Про розв'язання проблем із документацією за хабарі чиновникам менеджер говорив дуже впевнено і не соромлячись.

Очевидно цей аргумент і справді був переконливим, на жаль, в нашому розумінні вкоренилася думка, що інакше питання в країні вирішити не можна. Тим більше, якщо це стосується будівництва і дозволів.

Це і є головною проблемою тих 40 будівництв Войцеховського та зокрема "Мега-сіті". Жоден із будинків за стандартною процедурою не введений в експлуатацію. Електрика подається за так званими тимчасовими дозволами, які продовжують кожен рік. Деякі суди навіть виносили рішення знести той чи інший комплекс. Але ж ніхто не піде на такий крок, бо надто велика соціальна відповідальність.

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Проблема є, вона величезна. Але досі ніхто з чиновників не запропонував дієвого механізму її вирішення. Амністувати усі ці забудови за раз – не вийде. І ось тому мені здається, що для мешканців "Мега-сіті" та інших комплексів – "колег у нещасті" – цей протест не останній.



Але і для решти українців їхня історія має стати уроком. Не треба вкладати гроші у будівництво, якщо ви досконало не вивчите документацію.

Повірте, це не банальна порада, не просто слова – аби потім не жалкувати та не виходити на подібні протести.