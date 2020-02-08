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      Як одесит обікрав банк на понад мільйон гривень

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      Кіберполіція затримала одесита, який банк на мільйон гривееь / unpp.com.ua

      Житель Одеси розробив злочинну банківську схему. Йому вдалося вивести з банку більше, ніж мільйон гривень. Кіберполіція викрила та затримала злочинця.

      Про махінації, які дозволили чоловіку вкрасти значну суму грошей, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

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      Правоохоронці встановили, що житель Одеси зареєстрував юридичну особу, відкрив рахунок та отримав банківську картку. Його фірма начебто реалізовувала товари по всьому світу.

      Йому на рахунок надійшли гроші від підприємства-нерезидента за нібито сплату товарів. Далі фігурант справи через мережу оформив "повернення товару".

      Доки банк проводив повернення транзакції, чоловік з кількох банкоматів зняв понад мільйон гривень, які належали банку,
      – повідомляє МВС.

      Зловмиснику оголосили про підозру. Йому загрожує ув’язнення до 12 років.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Поліція Новини Одеси Міністерство внутрішніх справ Банки Гроші
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