Як одесит обікрав банк на понад мільйон гривень

Житель Одеси розробив злочинну банківську схему. Йому вдалося вивести з банку більше, ніж мільйон гривень. Кіберполіція викрила та затримала злочинця.

Про махінації, які дозволили чоловіку вкрасти значну суму грошей, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

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Правоохоронці встановили, що житель Одеси зареєстрував юридичну особу, відкрив рахунок та отримав банківську картку. Його фірма начебто реалізовувала товари по всьому світу.

Йому на рахунок надійшли гроші від підприємства-нерезидента за нібито сплату товарів. Далі фігурант справи через мережу оформив "повернення товару".

Доки банк проводив повернення транзакції, чоловік з кількох банкоматів зняв понад мільйон гривень, які належали банку,

– повідомляє МВС.

Зловмиснику оголосили про підозру. Йому загрожує ув’язнення до 12 років.