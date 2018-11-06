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      Як платити за компослуги в Україні, якщо субсидію ще не нарахували

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      Як платити за компослуги, якщо ще немає субсидії
      Як платити за компослуги, якщо ще немає субсидії / Фото з вільних мереж

      Якщо вам ще не нарахували субсидію, то варто сплатити обов’язковий платіж, вказаний у квитанціях за спожиті у вересні воду, світло та газ.

      Про це повідомляє урядовий сайт Тeplo.gov.ua.

      Зараз українській Управління соціального захисту населення працюють над оформленням субсидій, розглядаючи понад 100 тисяч заяв на тиждень.

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      "Затримки в основному виникають через несвоєчасне подання місцевими органами інформації про склад зареєстрованих осіб, перелік житлово-комунальних послуг і тарифи в місті", – пояснили в уряді.

      Зауважимо, що якщо управління соцзахисту прийняло у сім’ї документи на оформлення субсидії, то знижку на сплату комунальних послуг родині призначать з моменту оформлення заяви. Відповідно буде здійснено перерахунок з місяця призначення житлової субсидії.

      Тобто, якщо в листопаді платіжка за газ чи тепло надійде без відображення субсидії, допомога від держави все одно буде нарахована і її розмір можна буде побачити у реєстрі субсидіантів – на сайті subsidii.ioc.gov.ua.

      До слова, 1 листопада в Україні зросла ціна на газ для населення. Так, тисяча кубометрів газу тепер коштує 8550 гривень.

      Теги: Новини України Субсидії комунальні послуги Гроші
      Джерело: 24 канал
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