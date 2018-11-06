Як платити за компослуги в Україні, якщо субсидію ще не нарахували

Якщо вам ще не нарахували субсидію, то варто сплатити обов’язковий платіж, вказаний у квитанціях за спожиті у вересні воду, світло та газ.

Про це повідомляє урядовий сайт Тeplo.gov.ua.

Зараз українській Управління соціального захисту населення працюють над оформленням субсидій, розглядаючи понад 100 тисяч заяв на тиждень.

Читайте також: Як оформити субсидію в Україні через інтернет: інструкція

"Затримки в основному виникають через несвоєчасне подання місцевими органами інформації про склад зареєстрованих осіб, перелік житлово-комунальних послуг і тарифи в місті", – пояснили в уряді.

Зауважимо, що якщо управління соцзахисту прийняло у сім’ї документи на оформлення субсидії, то знижку на сплату комунальних послуг родині призначать з моменту оформлення заяви. Відповідно буде здійснено перерахунок з місяця призначення житлової субсидії.

Тобто, якщо в листопаді платіжка за газ чи тепло надійде без відображення субсидії, допомога від держави все одно буде нарахована і її розмір можна буде побачити у реєстрі субсидіантів – на сайті subsidii.ioc.gov.ua.

До слова, 1 листопада в Україні зросла ціна на газ для населення. Так, тисяча кубометрів газу тепер коштує 8550 гривень.