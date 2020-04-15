Як рятуватимуть світ від економічної кризи: план МВФ

Світова економіка уже почала потерпати від наслідків пандемії коронавірусу. МВФ запропонував Глобальну програму заходів економічної політики, яка допоможе врятувати світ від кризи.

Документ представила директор-розпорядник Фонду Крісталіна Георгієва, повідомляє Укрінформ.

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"Особливі часи потребують особливих дій, і саме це представлене в нашій Глобальній програмі заходів економічної політки", – наголосила Георгієва.

Загалом МВФ виділив три голових пріоритети.

Перше – захист життів

За словами Крісталіни Георгієвої, захист життів означає фінансування систем охорони здоров’я.

Без здорового населення неможливо мати здорову економіку, тому важливо забезпечити поставки медзасобів для всіх, у тому числі для бідних країн, без зайвих експортних обмежень.

Друге – підтримка засобів для існування

МВФ наголошує, що потрібно, аби життєво важливі системи забезпечення домогосподарств та бізнесу продовжували існувати в період цих місяців.

Це включає роботу кредитно-фінансових інструментів, у тому числі грошових переказів, кредитних гарантій та коригування умов позики.

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Третє – планова підготовка до відновлення

Крісталіна Георгієва закликала уряди країн працювати з фахівцями у сфері охорони здоров'я, щоби спланувати, коли найкраще знову все відкрити.

Будьте готовими до проведення податково-бюджетного стимулювання, коли настане час, і попит зможе піднятися та допомогти економіці відновитися,

– додала вона.

Водночас урядам всіх країн варто подумати над викликами, які прийдуть слідом за подоланням пандемії. За прогнозами МВФ, мовиться про збільшення заборгованості, банкрутство, безробіття, зростаючу нерівність.

За словами Крісталіни Георгієвої, потрібно подбати про найбільш незахищені верстви населення та найбільш уразливі країни.

Що відомо про світову кризу 2020:

Коронавірус значно впливає на економічну ситуацію у світі. Світова економіка впаде на 3% – це найбільше за останні 40 років.

Деякі країни через можливу нову світову кризу уже почали переглядати свої прогнози на 2020 рік у негативний бік.

Осередком нової економічної кризи може стати Італія – детальніше тут.

В МВФ запевняють, що через пандемію коронавірусу світова економіка проходить через найсильніші випробування від часів Великої депресії. Однак оцінити реальну глибину кризи все ще складно.

Банки Уолл-Стріт оцінили ситуацію так: збитки складуть більш ніж 5 трильйонів доларів зростання протягом наступних двох років. Ця сума перевищує річний обсяг виробництва Японії.

В Україні Нацбанк стверджує, що наша країна є більш підготовленою до кризи, ніж у 2008 році. МВФ прогнозує, що українська економіка впаде на 7,7%.



Кабмін в оновленому прогнозі підвищив рівень інфляції у 2020 році до 11,6% та погіршив свої очікування щодо інших макроекономічних показників.