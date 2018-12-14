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      Як шукати квартиру в новобудові через інтернет

      132 Читать новость на русском
      Новобудови
      Новобудови / Фото із відкритих джерел

      Більшість підходить до питання купівлі нового житла з усією серйозністю. Особливо, коли це стосується інвестиції у нерухомість на стадії будівництва.

      Столичний ринок первинного житла насичений великою кількістю пропозицій, тому спочатку зручніше за все вивчати його в онлайн-форматі. Які сайти та блоги допоможуть вибрати квартиру в новобудові Києва?

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      Офіційні сайти забудовників

      У більшості проектів є свої окремі сайти. Якщо ж немає, то є принаймні офіційний сайт компанії-забудовника, де представлена інформація про житлові комплекси, що наразі будуються або вже введені в експлуатацію. Такі ресурси створюються, щоб донести потенційним покупцям дані про новобудову: її характеристики, ціни на квадратні метри, акції тощо.

      Переваги:

      – на сайті представлено максимум інформації про конкретний об’єкт – матеріали й технологія будівництва, внутрішня інфраструктура та інше;

      – зазвичай на сайті є форма зворотного зв’язку – можна поставити потрібне запитання або записатися на перегляд квартири.

      Недоліки:

      – забудовник показує свій проект лише з хорошої сторони;

      – на офіційних сайтах часто немає відгуків інвесторів або вони модеруються компанією;

      – не завжди можливо знайти ціни на квартири, адже вартість квадратного метра в ході будівництва змінюється, тому забудовник спонукає покупця особисто зв’язуватися із відділом продажів.

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      Тематичні форуми про нерухомість

      Для пошуку відгуків реальних інвесторів потрібно знайти в інтернеті профільні форуми. Один з відомих в Україні – форум на порталі про нерухомість domik.ua.

      Переваги:

      – саме на форумі вдасться знайти думки інших інвесторів і почитати про їхній досвід купівлі нерухомості на етапі будівництва;

      – на профільних форумах часто відповідають представники забудовників, тому можна поставити важливе запитання й дочекатися відповіді;

      – деякі новобудови можуть обговорювати роками, доки будується комплекс із кількох будинків

      – є можливість простежити, що відбувалося, коли проект тільки стартував.

      Недоліки:

      – на форумах публікують не лише реальні відгуки, треба бути готовим, що деяка інформація може виявитися неправдивою.

      Сайти-каталоги новобудов

      Це портали, присвячені тематиці нерухомості. Один із таких novostroyki.lun.ua. У каталозі зібрана інформація про всі новобудови Києва і не тільки.

      Переваги:

      – є основна інформація про різні житлові комплекси столиці в одній базі;

      – про кожну новобудову є важливі відомості – актуальні ціни, наявність і планування квартир,

      –фото ходу будівництва, документи на об’єкт тощо;

      – каталог передбачає зручний перегляд різних ЖК і їх порівняння.

      Недоліки:

      – на сайтах-каталогах немає відгуків покупців.

      Огляди таємного покупця

      Вибравши кілька новобудов у Києві, можна вивчити їх більш докладно. Для цього можна використати блог таємного покупця, де представлений повний опис уже для сотень столичних житлових комплексів. Такий блог Где в Киеве жить хорошо? веде журналістка Ірина Романова, яка створила його в 2014 році. Вона не робить платних оглядів і не розміщує матеріали, подані забудовниками, а просто їздить на будівництва в Києві та передмісті й пише власні враження про побачене. Сайт має багато прихильників серед потенційних покупців нерухомості.

      Переваги:

      – об’єктивні структуровані огляди новобудов;

      – коментарі під статтями від інвесторів і тих, хто планує купівлю житла;

      – блог містить також статті з юридичними порадами для майбутніх інвесторів.

      Недоліки:

      – коментарі під оглядами ЖК не проходять модерацію;

      – деякі огляди доводиться чекати.

      Соцмережі

      Окрім офіційних сайтів, для проектів часто створюють також сторінки в соціальних мережах, наприклад, у facebook. Покупці можуть підписатися на вподобану новобудову і стежити за оновленнями у стрічці новин.

      Переваги:

      – щоб почитати новини, не потрібно постійно моніторити сайт забудовника, можна дізнаватися про все в соцмережі;

      – через месенджер можна відразу поставити запитання менеджеру відділу продажів;

      – на офіційній сторінці ЖК можна залишити відгук і почитати коментарі інших покупців.

      Недоліки:

      – оновлення від сторінки легко пропустити в потоці новин;

      – відгуки на сторінці ЖК модерує забудовник і може видаляти їх.

      Відеоогляди на youtube

      Для повної картини про новобудову мало прочитати її опис, потрібно ще й побачити її. Особисто відвідати всі будівництва досить складно, на це піде багато часу. Значно простіше стежити за новинами у відеоблозі, присвяченому ЖК Києва. Такий канал веде блогер Сергій Нагорний. Його Ищу жилье створений для таких, як він, що шукають квартиру в новобудові для себе. Сергій знімає живі й цікаві відео про житлові комплекси столиці й висвітлює у них нагальні проблеми і страхи майбутніх інвесторів.

      Переваги:

      – правдива інформація про новобудови Києва з відеооглядами;

      – можливість почути думку такого ж інвестора.

      Недоліки:

      – канал містить відео не про всі ЖК столиці, тому огляди деяких новобудов доводиться чекати.

      Інформацію про новий житловий комплекс краще за все збирати одночасно з кількох ресурсів, порівнювати і критично оцінювати її. Саме так можна отримати об’єктивні й корисні відомості про вподобаний проект.

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      Теги: Новини нерухомості України Новини нерухомості Новини України Новини Києва Первинний ринок нерухомості Ринок нерухомості
      Джерело: 24 канал
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