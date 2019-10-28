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      Як спускають в унітаз наші податки, або Порада міністру економіки, – Гнап

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      Міністр економіки Тимофій Милованов
      Міністр економіки Тимофій Милованов / МЗС України

      Міністр економіки Тимофій Милованов попросив у Facebook поради: як владі більше збирати податків і щоб люди при цьому були задоволені?

      У мене зустрічне питання: а навіщо вам ще більше податків, пане Мілованов? Якщо, навіть зібране сьогодні, ви просто спускаєте в унітаз. Почитайте, нижче – показовий приклад.

      Цікаво: Податкова реформа: як це бачать у міністерстві економіки

      Чоловік пише історію про те, як у нього в Києві викрали машину. Він заявляє в поліцію. Поліція, очікувано, не робить нічого. Постраждалий два місяці сам шукає своє авто по всій Україні.

      Нарешті, знаходить у Харкові. І виявляється, що на машині їздить місцевий оперативник поліції. Постраждалий звертається до слідчих, до їхнього начальства: "ось моя машина! Вона у вашого працівника, у вас перевертень в погонах, допоможіть, затримайте! Поверніть машину!"

      Київське поліцейське начальство, потім харківське поліцейське начальство у відповідь просто падають на мороз і починають сцяти йому в очі: "нічого не знаємо, у вас нема доказів". Виявляється, тато цього оперативника – теж, в минулому впливовий працівник МВС. Коло замкнулося.

      Відтак, у мене пропозиція міністру Мілованову. Можна просто закрити Міністерство внутрішніх справ і розпустити по домах всіх його працівників. Громадянам так буде і безпечніше, і дешевше. І ось ми маємо додаткових 84 мільярди гривень. А заразом закрити і Міністерство, яке очолює Тимофій Милованов. І ось у нас ще 22 мільярди гривень. Разом 106 мільярдів. Не дякуйте, пане міністр.

      І наостанок зазначу. Нещодавно пан Мілованов обурювався, що через пісню 95-го кварталу в Україну не захочуть йти інвестори. Так ось, я думаю, що інвестори не хочуть в Україну йти передусім через те, що вся вертикаль МВС: від рядового опера до міністра являє собою організоване злочинне угрупування. Яке, мало того, що грабує громадян. Так ще й витрачає мільярди наших податків.

      І жодні красиві презентації майбутніх економічних звитяг не переконають нормального інвестора сюди приходити. І мати справу з цією бандитсько-міліцейською вертикаллю.

      Читайте також: "Корупційне кубло": що відбувається на держпідприємстві з радіоактивних речовин "Ізотоп"

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      Автор: Дмитро Гнап, Блог Соцмережі
      Теги: Новини України Новини політики Податки Міністерство внутрішніх справ Тимофій Милованов Публікації
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