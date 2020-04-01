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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Як у європейських країнах рятують економіку в умовах пандемії: відео

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      Всі зусилля європейських політиків наразі спрямовані на порятунок громадян від COVID-19. Втім, вживані урядами заходи обмежують функціонування економік, а це теж становить небезпеку для людей, адже пандемія коронавірусу може спричинити глибоку економічну кризу. Як країни Європи намагаються врятувати свої економіки від колапсу – читайте в матеріалі 24 каналу.

      Франція

      У діловому центрі Парижа повністю зупинилися робота. Карантин змусив власників компаній закрити офіси. Частину працівників перевели на віддалену роботу, частину відправили у неоплачувану відпустку. Однак найбільше потерпають приватні підприємці.

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      Щоб підтримати бізнес, влада пішла на безпрецедентні кроки. Уряд виділить на різні програми з порятунку економіки 350 мільярдів євро. Це – 15% ВВП країни. Частину цих грошей направлять на позики та кредити для підприємців, 15% спрямують на виплати французам, які опинилися у вимушеній відпустці.

      На одного працівника планують виділити 1500 євро. Для малих і середніх підприємців влаштували податкові канікули.

      Італія

      В Мілані вже понад два тижні діють суворі обмеження. Працюють лише підприємства, які підтримують життєдіяльність міста та регіону. Від запровадженого карантину в Італії також найбільше потерпає малий і середній бізнес.

      Тож італійський уряд передбачив допомогу самозайнятому населенню. Кожний приватний підприємець отримає одноразово 500 євро. Крім того, запланована виплата бонусів таксистам та поштарям, які працюють у розпал епідемії. Для підприємців ввели мораторій на сплату кредитів та за іпотеку. Загальна сума, виділена на ці заходи, становить 25 мільярдів євро, або 2% ВВП.

      Німеччина

      Натомість у Берліні працює більшість магазинів та громадських установ. Повний карантин запроваджений лише в кількох найбільш уражених регіонах. Німецький уряд виділить на підтримку економіки 150 мільярдів євро – 4,5 % ВВП. На позики малим і середнім підприємцям, що залишилися без банківських кредитів.

      Крім того, фірма з 5 найманими працівниками зможе розраховувати на одноразову виплату у розмірі 9 тисяч євро. Компаніям, в яких 10 працівників, виділять 15 тисяч євро.

      Ми можемо врятувати багато робочих місць у Німеччині. Але ми не можемо захистити кожне окреме робоче місце. Безробіття у Німеччині зросте вперше за багато років,
      – прокоментував міністр праці Німеччини Губертус Гайль.

      За оцінкою німецьких експертів, через пандемію понад 2,5 мільйони німців можуть залишитися без роботи. На їхню підтримку в бюджеті виділили понад 10 мільярдів євро.

      Загалом в Європі роботу можуть втратити 11 мільйонів людей. Однак поки в ЄС не можуть домовитися щодо єдиного економічного плану порятунку об'єднання.

      Ми знаємо, що коли уряди діють спільно, а не поодинці, і з урахуванням національних особливостей, то ефект від таких дій набагато більший,
      – зазначив генеральний директор Міжнародної організації праці Гай Райдер.

      Наразі експерти не беруться оцінювати збитки, які завдасть європейським економікам пандемія коронавірусу. МВФ вже оголосив про початок світової рецесії, яка триватиме щонайменше до кінця 2020 року.

      коронавірус правила
      Правила, яких необхідно дотримуватися / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Марія Савчук
      Теги: Європа Гроші МВФ Новини Франції Євросоюз
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