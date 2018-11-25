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      Як Україна має реагувати на захоплення Росією кораблів в Азовському морі?

      1735 Читать новость на русском
      Конфлікт в Азовському морі
      Конфлікт в Азовському морі / Скріншот з YouTube

      Росія відкрила вогонь по українських кораблях в Азовському морі, коли вони здійснювали планову передислокацію. Схоже, Москва відкриває ще один фронт. Як ви вважає, як у цій ситуації має поводитися Україна?

      Зранку 25 листопада два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм. В Росії ж заявили, начебто українські кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ".

      Читайте також: Російський корабель протаранив український буксир: відео інциденту

      Російський корабель протаранив український буксир. Згодом Москва підняла в небо над українськими кораблями ударні вертольоти та винищувачі. Під вечір російський спецназ відкрив вогонь по українських суднах. Їм вдалося захопити малий броньований артилерійський катер "Бердянськ" та рейдовий буксир "Яни Капу". Шестеро українських військових отримали поранення.

      Якими, на вашу думку, повинні бути подальші дії України?

       

       

      Теги: Новини України Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Новини Росії Опитування 24
      Джерело: 24 канал
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