Як в "Слузі народу" готуються до початку роботи Ради: інтерв'ю з кандидатом в нардепи

Про перші кроки нової Ради, формування списків "Слуги народу", комунікацію всередині партії, а також те, як кандидати в нардепи готуються до початку роботи парламенту в прямому ефірі 24 каналу розповів Василь Мокан, 99 номер у списку політсили.

Як ви потрапили в список?

– Насправді, перед тим, як балотуватися до Ради, я пройшов підготовчу роботу. Ще коли вчився в аспірантурі по програмі USAID проходив безплатне річне стажування в парламенті.

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– Стажувався як волонтер в комітеті державного будівництва та місцевого самоврядування. На практиці хотів зрозуміти, як працює законодавчий орган. Мав досвід роботи як консультант з чинними нардепами.

– Розуміння того, як працює Верховна Рада, є. Ба більше, є професійні вподобання і певні ідеї щодо законопроектів. Таким чином запросили як фахівця долучитися до команди. Я цю пропозицію прийняв. Можна сказати, що це була взаємна згода.

Ви працювали ще під час президентської кампанії на "Слугу народу"?

– Під час президентської – ні. Насправді, я тільки дистанційно міг в усній формі чимось допомагати. Я спілкуюсь з головою партії Дмитром Разумковим, в нас товариські стосунки.

Яким чином розподіляли партійні місця у списку?

– Я вам не можу відповісти на це запитання, бо я не був долучений до процесу формування списків. Мене запитали, чи я би хотів спробувати себе в цій якості. Я відповів ствердно й загорівся цією ідеєю. Мені ця сфера близька і я з радістю буду працювати саме в законодавчому органі влади, спробувавши себе у новій якості.

В історії незалежної України ще не було такої однопартійної більшості в парламенті. Є питання, як це все буде працювати. Чи ви всі між собою знайомі, бачились вже?

– Насправді ми бачилися багато хто на з'їзді партії. Мене запросили не як партійця, а як гостя, кандидата по списку. Я не є членом партії "Слуги народу" на даний момент. Також бачилися в день та ніч виборів. Багато хто з кандидатів був присутній у штабі. Спілкувалися з журналістами, знайомилися між собою.



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– Найближчим часом всі, хто пройшов за списками та по мажоритарних округах від партії "Слуга народу", будуть проходити інтенсивний курс навчання. Багато хто скептично реагує. Мовляв, навчання – це коли ви нічого не знаєте й вас будуть навчати? Це не так. Насправді в нас є багато молодих людей, якій вже мають певний позитивний досвід у своїй вузькоспеціалізованій сфері.

Партія у співпраці з Київською школою економіки організовує нам семиденний курс за гарвардською системою. Вважаю, що це дуже правильний крок, коли ще до вступу повноважень нардепів люди отримують глибше розуміння. Це буде перший курс з багатьох наступних.

– Ми не будемо вчитися на державотворців. Ми будемо поглиблювати свої знання в тій чи іншій сфері. Щодо себе, наприклад, можу сказати, мені буде цікаво послухати блоки мікро- та макроекономіки, бюджетотворення. Адже в політичній сфері я досвід маю.

Є люди, які приходять з інших сфер. Їм треба розуміти, як це все працює. Чи тижня достатньо буде?

– Все пізнається на практиці. Найкраще навчання – це практика. Ми перша і єдина політична сила, яка це зробить до вступу повноважень нардепів. Я не бачу тут жодних негативів.

Попри те, що нас будуть вчити по різних державотворчих процесах, надавати актуальну інформацію та аналітику, кожен з нас в принципі вже визначився зі сферою своєї професійної діяльності. Маю на увазі комітети.

– Ясно, що якщо людина спеціалізується на гуманітарній чи культурній сфері, вона не може бути глибоким спеціалістом з економіки. Але їй нічого не заважає протягом семи днів послухати актуальну інформацію.

У вересні вам у першому читанні треба буде прийняти законопроект, який стосується держбюджету.

– Саме для цього такий тренінг проводиться. Ми розуміємо, що завдання парламенту – це голосування бюджету на наступний рік. Це дуже відповідальна справа. Ті цифри та тенденції, які будуть закладені в бюджеті, прямо впливатимуть на процеси, які відбуватимуться в державі.

Чи є в партії бачення щодо економіки? Які будуть першочергові кроки?

– Погоджуюсь, що одним з таких кроків є формування професійного уряду. Тут визначним має бути чинник фаховості, а не квотний чи партійний принцип. Ми до цього будемо прагнути.

Я можу після безпосереднього спілкування, зокрема з бізнесом, сказати, що вони просять. Основна теза до "Слуги народу": дайте бізнесу вільно працювати, звільніть нас від так званого корупційного податку, проводьте дальше дерегуляцію.

– Що заважає інвестиціям? Погоджуюсь, це необхідність реформувати насамперед судову систему, щоб інвестор знав, що його право захищене. В нас є фахівці, які вже розробляють пакет законопроектів. Буде врахований вже напрацьований багаж. У нас не стоїть завдання відкинути все позитивне, що вже є.

Щодо кандидатури прем'єра та уряду саме в економічному блоці – що відомо?

– Не можу дати вам жодної конкретики по кандидатурах. Насправді це буде вже питання новосформованої коаліції. До речі, ми не виключаємо, що вона може складатися з двох суб'єктів.

Коли буде розуміння щодо уряду? Коли називатимуть кандидатури?

– Кандидатури вже обговорюються. Президент Зеленський заявляв, що веде перемовини з потенційними кандидатами на крісло премє'р-міністра.

Конкретніше буде після того, як буде ясність з очільником уряду та форматом коаліції: буде це одна фракція "Слуги народу" чи будуть ще партнери, наприклад, з "Голосу".

– Буде залежати й від того, кого запропонує прем'єр-міністр. Бо це його прерогатива, окрім двох позицій, які відносяться до повноважень президента

Коли стартує Верховна Рада 9 скликання?

– На даний момент ми орієнтуємось на символічну дату – 24 серпня. Але це буде залежати від того, коли ЦВК офіційно затвердить результати. А також від технічних та організаційних можливостей організувати це перше засідання.

Офіс президента просить Кабмін звільнити Кличка з посади голови КМДА. Навіщо? І які кандидатури можуть бути без вас?

– Процедура передбачає, що звільнення голів обласних адміністрації, зокрема голови КМДА, має погоджуватися з урядом. Не можу вам називати конкретні кандидатури. Особисто зі мною таких дискусій не велося.

– Напевно, щодо цього питання варто звертатися до лідерів партій. Зараз проходить процес повного перезавантаження, зокрема органів самоврядування, які відносяться до повноважень президента.

Вас 254. Чи завжди ви все будете знати? Що вам будуть доносити зверху? Чи зі всім ви будете згодні? На яких умовах вас брали? Як у вас з комунікаціями?

– З комунікаціями в нас все нормально. Ніякої партійної диктатури не передбачається. В нас всі самодостатні люди. Ми всі підписали меморандум, де взяли на себе обов'язок дотримуватися тієї програми, з якою йшли на виборах. Там дуже багато хороших речей.

Якщо буде відкат наших представників, наприклад, по голосуванню за депутатську недоторканність, відповідальність за кнопкодавство чи механізм відкликання депутатів, що ми хочемо реалізувати в перші місяці, безумовно до таких будуть питання.

– Будемо впливати на них законодавчо. Хочемо передбачити механізм відкликання й втрати мандата за неефективність роботи. Голосів для цього вистачить, я переконаний.