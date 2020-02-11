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      Як в Україні боротимуться з аварійністю на дорогах: пояснення Криклія

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      Криклій розповів, як в Україні боротимуться з аварійністю на дорогах / radiosvoboda.org

      Щороку на дорогах гине понад 4 тисячі українців. В Україні недостатньо безпекових рішень для того, щоб рятувати життя. Тому будуватимуть розв’язки кільцевого типу, різнорівневі пішохідні переходи, а також здійснюватимуть автоматичну відеофіксацію.

      Про заходи підвищення безпеки на дорогах повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

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      Разом з новими, зручними, швидкісними дорогами зростає швидкість, а тому й аварійність. У нас недостатньо безпекових рішень для того, щоб можна було рятувати життя,
      – заявив Криклій.

      За його словами, щороку на дорогах гине понад 4 тисячі українців. А це більше, ніж кількість загиблих у війні на Донбасі. Саме тому цього року 1,5 мільярда гривень з Дорожнього фонду виділять на заходи посилення безпеки на дорогах.

      Що робитимуть, щоб зменшити аварійність на дорогах:

      • будуватимуть розв’язки кільцевого типу, різнорівневі пішохідні переходи, пішохідні переходи з автономним освітленням;
      • здійснюватимуть автоматичну фото- та відеофіксацію.

      Міністр додав, що також є пропозиції змін у Державні будівельні норми. "Ми будемо використовувати найкращий світовий досвід, який дозволяє пішохідні переходи робити зигзагового типу і зменшувати ризики потрапляння у ДТП пішоходів", – зазначив Криклій.

      Він наголосив, що в уряді наразі активно працюють над запуском автоматичної фото- і відеофіксації. Невдовзі ця система запрацює в тестовому режимі. А згодом пошириться на всю Україну.

      "Завдяки цьому маємо досягти принаймні 30% зменшення аварійності та смертності протягом цього року", – підсумував Криклій.

      Зверніть увагу! Раніше Криклій повідомляв, що в Україні у 2019 році стались 160 тисяч ДТП. У них загинули приблизно 4 тисячі людей, ще 36 тисяч – отримали травми. Окрім того, аварії завдали збитку українській економіці на 70 мільярдів гривень.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Жертви Аварії та ДТП Кабінет Міністрів України Міністерство інфраструктури Владислав Криклій Дороги Постраждалі
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